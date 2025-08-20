Janelle James en ‘innegable’ Emmy Buzz, Abbott Elementary temporada 5

Janelle James No pega palabras sobre sus posibilidades de Emmy.

«Soy innegable en este momento», los cuatro veces nominado a la actriz de comedia de apoyo declara de la oficina decorada audazmente de la directora Ava Coleman en el «Elementary Abbott«Set.» No soy parte de la máquina, y no me esfuerzo por serlo. Estoy haciendo un buen trabajo y sigo siendo reconocido «.

Con el éxito simulado de ABC que regresó el 1 de octubre para su quinta temporada, James está montando una ola de aclamación crítica que no muestra signos de crestas. Pero el comediante convertido en actriz promete la evolución de los personajes más significativa para su director que roba la escena.

Por primera vez en la serie de la serie, el público verá a Ava Coleman realmente herido. El romance del personaje con O’Shon (interpretado por la estrella invitada Matthew Law), presentada en la temporada 4, toma el centro del escenario al principio de la nueva temporada.

«Ava está enamorada», revela James a Variedad. «Ella no puede callarse por eso. Seis episodios [into table reads]Ella está enamorada. Ese es un nuevo sabor para ella, y lo estoy pasando bien descubriendo cómo interpretar a una mujer que realmente se siente vulnerable «.

La historia romántica representa un territorio desconocido para un personaje conocido más por la autoabsorción que la autorreflexión. James le da crédito a los escritores por encontrar el punto dulce: «Tiene que igualar su energía, encontrar sus peculiaridades divertidas y aún desafiarla, sin cambiar quién es ella».

Este año marca solo La segunda vez en la historia del Emmy que cuatro mujeres de color están nominadas En la actriz de comedia de apoyo: James, su coprotagonista Sheryl Lee Ralph, Liza Colón-Zayas («The Bear») y Jessica Williams («Controlando»). El primero ocurrió en 2022.

Pero James aún no está celebrando. Cuando se le preguntó sobre el cambio duradero en los esfuerzos de diversidad de Hollywood, y si está preocupada por ello, responde brutalmente sincera: «No, no lo hago. Por supuesto, es genial que nuestra categoría tenga mujeres de color, pero me encantaría ver más en las categorías principales. Ahí es donde se mostraría el cambio real».

Variedad

La actriz, cuyos huesos cómicos provienen del mundo de stand-up, vincula el progreso de la industria con los ciclos políticos: «Puedes llamarme como quieras, pero va con cualquier administración en la que se encuentre. Cuando hay un republicano en el cargo, todo se vuelve más blanco. Luego nos balanceamos hacia atrás. Pero siempre hay … un límite».

Creador de la serie y estrella Quinto BrunsonUna nominada a la triple Emmy (y dos veces ganadora para escribir y dirigir la actriz de comedia), espera que este sea el año de James. «Janelle hace algo tan bien que la gente piensa que es fácil, y no lo es», dice Brunson. «Está interpretando a un personaje que podría ser rallado, exagerado, pero no lo es. Hace que la gente se ría y se preocupa por Ava. Eso no es común».

Brunson también expresó su frustración por lo que ella ve como Emmy desaza en categorías técnicasParticularmente la dirección del arte: «Es criminal. La gente piensa que estamos filmando en una escuela real. No se dan cuenta de cuánto detalle y trabajo van a construir estos sets desde cero».

La temporada 5 promete expandir el mundo de «Abbott Elementary» más allá de los muros de la escuela. «Dejaremos más la escuela», se burla James. «Habrá sorpresas».

Los fanáticos que esperan vislumbrar el espacio personal de Ava podrían obtener su deseo … eventualmente. James imagina la casa del director como «un loft del centro. Limpio, mínimo, todo caro. Es soltera, elegante y tiene una caja fuerte llena de joyas de sus ex. Ya sabes, rica en capucha».

Mientras tanto, los cambios significativos esperan al elenco del conjunto.

Durante Variedad Tour exclusiva por el set «Abbott Elementary», ubicado en dos escenarios de sonido extensos en Warner Bros. en Los Ángeles, obtenemos pistas sobre qué esperar esta próxima temporada: Gregory (Tyler James Williams) obtiene su primer escaparate de apartamentos, un miembro del personal cambia de calificación y un nuevo consejero de orientación se une al edificio. Además, la diseñadora de vestuario Hala Bahmet ha creado un armario completamente nuevo para AVA.

«Ella tiene que volar. Esa es la regla número uno», dice James.

Disney

A pesar de Brunson’s Comentarios de julio Acerca de «espero alejarse» del papel de su maestro, que provocó la preocupación de los fanáticos, el programa podría estar llegando a su fin, el creador asegura que los latidos del corazón del programa sigan siendo fuertes.

«Si alguna vez parece que se está desacelerando, quiero poder escribir nuestro final, para terminar con respeto y en nuestros propios términos», explica Brunson. «¿Pero quién sabe? Eso podría ser 10 temporadas, 12. No quiero perder el tiempo de la audiencia».

También producido por Warner Bros. Television, «Abbott Elementary» ha sido nominado para 30 nominaciones totales de Emmy, ganando cuatro, actriz de comedia de apoyo (Sheryl Lee Ralph), escribiendo y repartiendo para la Temporada 1 y la actriz principal de la comedia para Brunson para la Temporada 3. La serie está nominada por seis por seis por seis por seis por seis por seis por seis por seis. Emmys Este año, con cada miembro del elenco y los productores Selección de diferentes categorías para la academia de televisión consideración.

Por ahora, esta escuela pública de Filadelfia continúa sirviendo como uno de los destinos más convincentes de Network Television, impulsados por un elenco de conjunto que transforma la educación cotidiana en un entretenimiento extraordinario.

A pesar de estar en el centro de uno de los elencos de conjunto más queridos de la televisión, James dice que no tiene prisa por producir la próxima gran cosa.

«Tengo proyectos, un programa y una película, pero los llegaré cuando esté listo», dice ella. «Tengo energía y minutos limitados en mi vida. No quiero forzar nada».

James es deliberado y filosófico sobre su posición en la industria: «Solo hay tantos roles para las mujeres negras, especialmente las mujeres de cierta edad. Siento que me metí. Y estoy agradecido de estar aquí. Pero no estoy fingiendo que la puerta está abierta».

