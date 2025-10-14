‘Jane the Virgin’ Jaime Camil lidera la nueva serie documental de Banijay México

Banijay México y Estados Unidos hispanos, parte de Banijay Américase está preparando para el 2026 Copa Mundial de la FIFA con una nueva serie documental de viajes, “Tres hinchapelotas” (un título provisional) que se traduce aproximadamente como “Tres fanáticos, un objetivo”.

Dejemos por tres nombres familiares latinos: Jaime Camilo («jane la virgen«), Marcelo Tinelli («Videomatch») y Jorge Enrique Abello («betty fea“) – la próxima serie aprovechará la preparación para la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en toda América del Norte.

Utilizando cualquier medio de transporte disponible, planean explorar “el fútbol alma” (fútbol) de cada ciudad, desde sus restaurantes, vida nocturna hasta las sorpresas que tienen guardadas, finalizando el viaje en la Ciudad de México.

“Esta no es la típica docuserie de viajes, es un viaje emocional a través de ciudades, culturas y fandoms con tres leyendas del mundo del espectáculo latino que comen y respiran. fútbol«, dijo Marie Leguizamo, directora general de Banijay México e Hispano de EE. UU., «Estamos ansiosos por llevar a los fanáticos a este viaje épico antes de la Copa Mundial del próximo año».

Marie Leguizamo (Cortesía de Banijay México e hispanos de EE. UU.)

Camil, aunque mejor conocido por su papel en “Jane the Virgin”, también interpretó al legendario cantante y actor de mariachi Vicente Fernández en “El Rey” (Netflix), protagonizó “Chicago” de Broadway, la serie de Apple TV “Schmigadoon” y recientemente protagonizó la película de Steven Soderbergh, “Kimi”.

También es copropietario de LAFC, una de las franquicias más nuevas de la Major League Soccer. Además, también encabezó campañas para importantes marcas deportivas, llevó la energía de la banda de rock mexicana El Tri a audiencias globales y, como un verdadero fanático del fútbol, ​​nunca se pierde partidos críticos.

“Esto será algo verdaderamente majestuoso”, afirmó Camil. «Esta serie irá más allá del aspecto normal de compartir experiencias deportivas y ofrecerá a la audiencia la oportunidad de experimentar este fascinante y extraordinario viaje con nosotros».

Abello coincidió: “Sólo valen las ideas que contienen riesgo, y cuando trabajas con Marie Leguizamo como productora sabes que vas a correr el máximo riesgo, eso es lo que me impulsa a hacer este viaje con dos grandes amigos!!!”

Abello, nacido en Colombia, es mejor conocido como Don Armando, un personaje clave en la telenovela más adaptada de la historia de la televisión: la original colombiana “Ugly Betty” (“Yo soy Betty, la fea”) y su secuela “Ugly Betty: The Story Continues” (“Betty la fea: la historia continua”), ambas en Prime Video.

Ha protagonizado más de 20 telenovelas, condujo “LOL Colombia” en Prime Video y escribió el libro más vendido “La Despedida”, en parte memorias y en parte comentario social.

Tinelli, ex comentarista deportivo de Argentina, presidió el club de fútbol San Lorenzo durante nueve años, donde ganó su primer título de Copa Libertadores bajo su mandato. Dejó su huella presentando “Videomatch”, que evolucionó hasta convertirse en un programa de comedia deportiva ganador de múltiples premios, popular por sus escenas de errores, cámaras ocultas y sketches. Su productora LaFlia ha producido “Showmatch” y la serie documental familiar “Los Tinelli”, que se transmite en Prime Video, entre otros.

Dijo Tinelli: «Es un gran honor para mí ser parte de este proyecto, que me hace mucha ilusión. Amo el fútbol, ​​amo viajar, ya tengo muchas ganas de que llegue el próximo Mundial y poder embarcarme en esta hermosa aventura con dos grandes comunicadores como Jaime y Jorge me motiva enormemente. Son ese tipo de proyectos que, cuando te llegan, los sientes tuyos desde el primer minuto».