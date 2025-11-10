Jane Seymour sobre la batalla contra las enfermedades cardíacas de su mejor amigo

La salud del corazón es muy personal para Jane Seymour.

La enfermedad coronaria viene de familia. La madre de Seymour sufrió un derrame cerebral y su padre se sometió a un reemplazo de válvula y a una cirugía de bypass cardíaco cuádruple. La actriz incluso interpretó a una receptora de trasplante de corazón en la película para televisión de 2002 “Heart of a Stranger”. «He visto cuatro cirugías a corazón abierto», dice sobre la preparación para ese papel. «Es bastante extraordinario cuando observas la cirugía y ves este milagro. Ves las arterias reales unidas a la máquina que la maneja mientras la reparan. Es como macramé. Es increíble lo que hacen».

Seymour, mejor conocida por su papel protagónico en la serie de CBS «Dr. Quinn, Medicine Woman», ahora ha sido nombrada embajadora de DRTV (televisión de respuesta directa) de la American Heart Association. En un nuevo anuncio televisivo de recaudación de fondos nacional para la AHA, Seymour habla de sus padres e insta a la gente a apoyar a la organización. El anuncio de servicio público debutó hoy en todo Estados Unidos.

Seymour se asoció por primera vez con la AHA hace dos décadas para promover los beneficios para la salud de los pistachos.

«La gente necesita escuchar a sus cuerpos y prestar atención a sus síntomas», me dice Seymour en un vídeo de Zoom desde Irlanda, donde está filmando su serie dramática de comedia policíaca «Harry Wild». «Cuando vas a un médico, él sólo puede lidiar con lo que le puedes decir. Tienes que saber cómo hablar con ellos y realmente tienes que prestar atención. Si te dicen: ‘Toma esta pastilla todos los días a esta hora’, eso es lo que haces. No dices: ‘Bueno, dice que podría tener dolor en las articulaciones’. No, ¿te gustaría tener 10 años más de vida incluso si ocasionalmente te duele una articulación? Elijo 10 años de vida, muchas gracias”.

Señala estadísticas que muestran que las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte entre las mujeres. «La mayoría de las mujeres dirían: ‘Oh, estoy terriblemente preocupada por el cáncer de mama o por todos los cánceres, pero en realidad es mucho más probable que mueras por una enfermedad cardíaca que por todos los cánceres juntos», dice Seymour. «Es muy importante saber eso. Y es importante saber que puedes hacer algo al respecto. Puedes tener un corazón saludable. Puedes tomar las decisiones correctas en tu comida, en tu ejercicio, en tus elecciones: no fumar, hacer algo de ejercicio. Sal a caminar, sea lo que sea, lleva al perro a pasear. Puedes intentar asegurarte de dormir, asegurarte de controlar el estrés.

«Creo que existe una especie de obsesión por cómo nos vemos ahora, más que por cómo funcionan nuestros cuerpos», continúa. «Creo que eso también debería ser parte del mensaje. Cuida la máquina, porque esta máquina, esa bomba, es lo que te da vida, y debes tomártelo en serio».

Un par de días antes de nuestra entrevista, falleció el mejor amigo de Seymour, el productor y asistente de dirección Nicolas Hippisley-Coxe. Murió de cáncer, pero hace años cambió su vida cuando le diagnosticaron una grave enfermedad cardíaca. Se sometió a una cirugía a corazón abierto y «creo que le habían puesto más stents que nadie», recuerda Seymour.

Hippisley-Coxe perdió alrededor de 60 libras cambiando su dieta y haciendo ejercicio regularmente: «Definitivamente se dio al menos 10 o 15 años más de vida que habría perdido si hubiera seguido haciendo lo que hacía».