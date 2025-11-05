Jane Levy y Jessica Rothe protagonizan Shudder Slasher

“Río”, un slasher de supervivencia del director debutante Joshua Giuliano, está uniendo a dos reinas del grito modernas.

La película, una Estremecimiento Producción original que se encuentra en postproducción y lista para su estreno en cines a través de Independent Film Company, protagonizada por Jane Levy («Mal muerto»), Jessica Roth (“Feliz día de tu muerte”), Dane DiLiegro (“Prey”) y Max Mattern (“Devil in Disguise: John Wayne Gacy”).

Los derechos internacionales se presentarán a los compradores en el próximo AFM by Upgrade.

Según un comunicado de prensa, la premisa de «River» es «tres hermanos distanciados se reúnen en su ciudad natal después de la muerte de su padre, y se proponen esparcir sus cenizas en su lugar favorito en un río remoto. Pero cuando su barco se avería, el viaje se convierte en una pesadilla. Varados a kilómetros de ayuda y sin servicio celular, pronto se dan cuenta de que están siendo acechados por un asesino sin rostro que ha surgido del bosque. Para sobrevivir a la noche, el Los hermanos deben dejar de lado sus viejos rencores y luchar juntos contra un terror despiadado, casi mítico”.

Giuliano es descrito deliciosamente como «un cineasta de terror radicado en Los Ángeles a través de los campos de maíz de Indiana. Habiendo crecido religioso y aterrorizado por todo, el cine de terror nunca le pareció una opción profesional plausible, pero las limitaciones de su infancia y la necesidad de explorar más allá de sus límites finalmente demostraron ser los ingredientes perfectos para crear proyectos visceralmente aterradores y profundamente personales. Sus cortometrajes han ganado numerosos premios en varios festivales de todo el mundo, incluidos el Fantasia Film Festival, Fantastic Fest y Frightfest».

«‘River’ tardó seis años en realizarse, un trabajo de amor que culminó en la experiencia más gratificante de mi vida», dijo Giuliano en un comunicado. «Trabajar con Shudder ha sido una colaboración emocionante y saber que ‘River’ se estrenará en cines es un sueño hecho realidad. Espero compartir nuestra aterradora creación con el público».

“River” está producida por Steven Schneider (“Insidious”) de Spooky Pictures, Nick Antosca y Alex Hedlund (“Chucky”) de Eat the Cat, y cuenta con la producción ejecutiva de Jeffrey Tinnell y Robert Tinnell (“The Hunted”) de Allegheny Image Factory, así como de Matt Brodlie y Jonathan Kier de Upgrade.

«Josh es una nueva y sorprendente voz del horror», dijo en un comunicado el vicepresidente de desarrollo y producción de Shudder, Nicholas Lazo. «Su guión, a la vez hermoso y aterrador, nos cautivó desde la página uno, y es un privilegio para nosotros asociarnos con un grupo de productores, elenco y equipo tan inmensamente talentosos para darle vida a su primer largometraje».

Levy y Rothe están representados por United Talent, Mattern está representado por Buchwald y DiLiegro y Giuliano están representados por CAA.