Jane Krakowski a la estrella invitada en la temporada 2 de ‘Brilliant Minds’

Jane Krakwoski está listo para la estrella invitada en la próxima segunda temporada de «Mentes brillantes» en NBC.

Krakowski aparecerá en el cuarto episodio de la temporada como Arianna Burnett, quien es descrita como «una empresaria de alta potencia que lucha contra su conservaduría a pesar de las crecientes preocupaciones de su familia».

Esto marca el último papel para Krakowski en un programa de televisión NBCUniversal. Lo más famoso, interpretó a Jenna Maroney en la exitosa comedia de la NBC «30 Rock», por la cual ganó cuatro de sus cinco nominaciones al Emmy. También fue nominada para su papel en la serie de Netflix «Unbreakable Kimmy Schmidt», que fue producida por Universal Television. Krakowski luego apareció en la serie UTV «Schmigadoon», que se emitió en Apple TV+.

Los otros roles de televisión notables de Krakowski incluyen «Ally McBeal» y «Dickinson», mientras que previamente ha protagonizado películas como «National Lampoon’s Vacation», «The Flintstones in Viva Rock Vegas» y «Pixels». Krakowski también es una actriz de escenario consumada, después de haber recibido tres nominaciones a los premios Tony con una victoria, mejor actriz destacada en un musical para «Nine».

Ella es representada por Untitled y Uta

La temporada 2 de «Brilliant Minds» se estrenará el 22 de septiembre. La serie está inspirada por el autor y médico Oliver Sacks. El elenco incluye a Zachary Quinto, Tamberla Perry, Ashleigh Lathrop, Alex Macnicoll, Aury Krebs, Spence Moore II, Teddy Sears, Donna Murphy, John Clarence Stewart, Brian Altemus y Al Calderón.

El logline para la temporada 2 establece que «continúa siguiendo al Dr. Wolf (Quinto) y su equipo en Bronx General mientras profundizan en los misterios médicos de la mente. En última instancia, se encuentran cara a cara con la pregunta: ¿Quién merece atención?»

Michael Grassi se desempeña como escritor y productor ejecutivo. Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Lee Toland Krieger, Demane Davis, Jasmine Russ, Henrik Bastin, Jonathan Cavendish, Andy Serkis y Shefali Malhoutra también productos ejecutivos. La serie es producida por Berlanti Productions, Fabel Entertainment, The Imaginarium, Grassi Productions y Tavala en asociación con Warner Bros. Television y Universal Television.