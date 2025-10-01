Jane Goodall Dead: Chimpanzee Expert tenía 91 años

Jane GoodallEl principal experto del mundo en chimpancés cuyo trabajo fue capturado en más de 40 documentales, murió el miércoles en California. Ella tenía 91 años.

El Instituto Jane Goodall emitió una declaraciónDecir: “El Instituto Jane Goodall ha aprendido esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, que la Dra. Jane Goodall Dbe, Mensajero de la Paz de la ONU y el fundador del Instituto Jane Goodall fallecieron debido a causas naturales. Estaba en California como parte de su gira de habla en los Estados Unidos.

Su trabajo se cubrió en detalle en el documental de 2017 «Jane», reunido a partir de 140 horas de imágenes que se habían ocultado en los archivos de National Geographic. Ganó dos EMMY de horario estelar y varios otros premios.

Goodall fue una protegida de la notable antropologize Louis SB Leakey. Su descubrimiento de 1960 que los chimpancés pudieron hacer y usar herramientas revolucionaron el campo de la primatología.

Fundó el Instituto Jane Goodall en 1977 para apoyar la investigación sobre grandes simios, y también estableció raíces y brotes, un programa juvenil y Tacare, que se centró en el desarrollo sostenible en las aldeas africanas.