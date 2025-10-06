Jane Goodall ‘Book of Hope’: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Jane Goodall«El libro de la esperanza» ha regresado a la parte superior de las listas de bestsellers después de la Muerte del experto en chimpancé la semana pasada.

Su último trabajo importante, «El libro de la esperanza: una guía de supervivencia para tiempos difíciles», Coescrito por Douglas Abrams, se publicó originalmente en 2021 y se concibió como un diálogo sobre cómo mantener la fe en la humanidad y el planeta en medio de crisis crecientes, una mezcla de memorias, filosofía y orientación moral que se siente especialmente conmovedora a raíz de su fallecimiento.

Estructurado como un diálogo entre Goodall y Abrams, el libro explora lo que identifica como los cuatro pilares de la esperanza: el intelecto humano, la resistencia de la naturaleza, el poder de los jóvenes y el espíritu humano indomable. En lugar de ofrecer una teoría abstracta, se basa en historias personales, desde su trabajo de campo temprano con chimpancés en Gombe hasta sus encuentros con comunidades que luchan contra la deforestación y el cambio climático en todo el mundo.

Goodall fue una protegida del notable antropólogo Louis SB Leakey. Su descubrimiento de 1960 que los chimpancés pudieron hacer y usar herramientas revolucionaron el campo de la primatología.

Fue objeto de más de 40 documentales de National Geographic, Animal Planet, Disneynature y más. Más recientemente, la película de 2023 IMAX «Jane Goodall: Razones para la esperanza» exploró sus proyectos de restauración de hábitat, mientras que las «famosas palabras famosas» de Netflix revelaron su primer episodio, con una entrevista con Goodall, la semana pasada después de su muerte.

«Jane Goodall no tenía miedo en todas las cosas», dijo el productor del programa Brad Falchuk en un comunicado. «Ella amaba profundamente a la humanidad y al mundo natural. Para mí, estaba claro en nuestra conversación que se estaba acercando a su aventura final con la misma valentía, esperanza, humor y alegría que se acercaba a todo lo demás en la vida. Era una de las más grandes y queridas campeones del bien del mundo».

