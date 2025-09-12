Jane Fonda, Mark Ruffalo para jugar en el honor del fallecido gerente Chris Huvane

Jane Fonda, Mark Ruffalo y Marisa Tomei protagonizará la nueva obra de teatro de Tony y Obie, la nueva obra de teatro «Esto es una locura! «, Para recaudar dinero para la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. La actuación de una noche tendrá lugar en el espacio sinfónico de la ciudad de Nueva York el 6 de octubre.

«Estamos profundamente agradecidos con V por llevar estas poderosas historias al escenario y por elegir Nami como beneficiario», dijo Daniel H. Gillison, JR, CEO de Nami. «En NAMI, sabemos cuánto narración puede reducir el estigma, inspirar la comprensión y crear vías para ayudar y esperar. El apoyo de esta producción fortalecerá nuestro trabajo para garantizar que las personas afectadas por las condiciones de salud mental y sus familias obtengan el cuidado y la comunidad que merecen».

Desarrollado originalmente por la Fundación CAA después de la muerte del gerente de talento Chris Huvane«¡Esto es una locura!» Espera provocar conversaciones sobre la salud mental y recaudar fondos para la organización de salud mental de base más grande del país.

«Chris fue adorado por todos los que tuvieron el honor de conocerlo. Fue abierto sobre vivir y luchar contra la depresión durante años antes de morir por suicidio. Su experiencia nos enseñó la importancia de brindar ayuda y apoyo para las personas y las familias afectadas por la enfermedad mental», dijo Ruth-Ann Huvane en un comunicado. «Para honrar la vida y el legado de Chris, mi familia y yo estamos comprometidos a apoyar la misión de Nami de proporcionar defensa, educación, apoyo y conciencia pública sobre las enfermedades mentales. Gracias a Nami, V y la Fundación CAA por embarcarse en este viaje para ayudar a rendir tributo a nuestro hermano Chris».

Miembros adicionales del elenco para «¡Esto es una locura!» Incluya Sanaa Lathan, Lois Smith, Rosanna Arquette, Clarence Maclin, Rachel Hilson, Colette McDermott, Olivia Oguma, Derrick Delgado, Doireann Mac Mahon, Luke Ferrari y Mohammad Saleem.

«¡Esto es una locura!» Tendrá una segunda actuación en Los Ángeles en 2026. El 100% de los ingresos para las presentaciones de Nueva York y Los Ángeles beneficiarán a NAMI.

En 2024, el presidente de la CAA y el hermano de Chris, Kevin Huvane, donado $ 50,000 para proyectar comida ángel para una nueva camioneta de entrega en homenaje a Chirs para apoyar a las comunidades submarginadas. «Al ofrecer comidas nutritivas a los necesitados, no solo nutren cuerpos sino también de espíritus elevadores. Es un honor apoyar su misión en memoria de mi querido hermano, Chris Huvane, que era una luz guía para mí y muchos otros», dijo Huvane.