Jane de coleccionistas de Jane Austen: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La sociedad folio está marcando Jane AustenEl 250 cumpleaños con una edición de coleccionista apta para un ícono literario. El 9 de septiembre a las 11 a.m. ET, se lanzará el editor con sede en Londres «Jane Austen: las novelas completas» Una edición limitada de seis volúmenes de las principales obras de Austen, limitada a solo 750 copias en todo el mundo.

El lanzamiento reúne las seis novelas de Austen: «Sense and Sensibility», «Orgullo y prejuicio», «Mansfield Park», «Emma», «Northanger Abbey» y «Persuasion», en un conjunto elaborado. Cada volumen presenta frontispeces de grabación de madera e ilustraciones inspiradas en la regencia de la grabadora Sarah Young. Cada copia también viene con una nueva introducción del historiador y locutor Lucy Worsley que explora el mundo y la influencia cultural de Austen. Las versiones tradicionales de los libros de Austen también están disponibles a un precio menos más pronunciado en Amazonas.

Liberación limitada La colección Jane Austen

Las novelas de Austen han inspirado algunas de las adaptaciones de cine y televisión más duraderas del último medio siglo, desde el «sentido y sensibilidad» de Ang Lee en 1995, protagonizado por Emma Thompson y Kate Winslet, hasta la «Pride & Prejudice» de Joe Wright de 2005 de 2005 dirigida por Keira Knightley, e interesantes versiones de televisión para la obra maestra de BBC y PBS. Más recientemente, la Emma de color dulce de Autumn de Wilde (2020) presentó a Austen al público del General Z, mientras que la persuasión de Netflix (2022), protagonizada por Dakota Johnson, demostró ser un apetito duradero para los mundos románticos de Austen.

Hollywood no se ha hecho con ella tampoco: varios proyectos nuevos están en desarrollo, con estudios y serpentinas que continúan extrayendo sus trabajos para nuevas tomas. A Nuevo remake de «sentido y sensibilidad» Protagonizada por Daisy Edgar-Jones, está en proceso de Focus Feature.

Con solo 750 conjuntos disponibles, «Jane Austen: The Complete Novels» es tanto una pieza de coleccionista como una experiencia de lectura. Compre el nuevo lanzamiento a partir del 9 de septiembre aquí.