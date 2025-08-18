Jane Campion, Sofia Coppola, Alfonso Cuarón set para Venecia Masterclass

El Festival de Cine de Venecia ha anunciado una serie de clases magistrales y conversaciones en el escenario con Jane Campion, Sofía Coppola, Alfonso Cuarón y Werner Herzog, entre otros autores prominentes.

Habrá cinco clases magistrales en el Lido, incluido el cineasta alemán Herzog, que recibirá uno de los Golden Lions de este año para el logro de por vida y presentará su último trabajo «Elefantes Ghost»; La legendaria actriz estadounidense Kim Novak («Vértigo») que también está siendo agasajada con un Lion Lion Lion Lion este año y aparecerá en el documental «Vértigo de Kim Novak»; La directora china Jia Zhang-Ke, quien ganó el Golden Lion a la mejor película en 2006 por «Nilly Life»; Director rumano Cristian Mungiu; y el taiwanés Helmer Tsai Ming-Liang.

Además, el festival está organizando cuatro conversaciones como parte de un evento organizado por Cartier llamado «El arte y la artesanía del cine», que está en colaboración con la organización matriz de la festival La Bienal. Estos chats incluirán diálogos entre Sofia Coppola, que ganó un león dorado a la mejor película en 2010 para «Somewhere» y volverán a la Lido con su Doc Marc Jacobs titulado «Marc por Sofía» y la diseñadora de vestuario italiana ganadora del Oscar Milena Canonero; El actor y director italiano Sergio Castellitto y escritora Margaret Mazzantini, quien es su esposa; Alfonso Cuarón, quien ganó un león de oro en 2018 para «Roma» y el crítico de cine Stéphan Lerouge; y Jane Campion, quien ganó un león plateado en 2021 por «The Power of the Dog», y la productora inglesa Tanya Seghatchia.

Todas las clases magistrales y conversaciones se transmitirán en vivo El sitio web de la Bienal.

La 82ª edición del Festival de Cine de Venecia se extenderá del 27 de agosto al 6 de septiembre.