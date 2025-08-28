Jan Ravnik se une a ‘Dancing with the Stars’ como profesional después de la gira de Talyor Swift Eras ‘

«Bailando con las estrellas«La temporada 34 está lista para ser bejeweled. Jan RavnikMejor conocido como uno de los bailarines en la gira Eras de Taylor Swift, se ha unido al Show de la Competencia ABC como profesional para la próxima temporada.

Ravnik fue uno de los 16 bailarines en comenzar la gira masiva en Glendale, Arizona, en 2023. Durante uno de los espectáculos de París, fue parte de un dúo de baile con Swift en el escenario durante «Fuerza», y apareció en gran medida en la película «Eras Tour».

También apareció anteriormente en los 97 ° Premios de la Academia y «Mariah Carey Christmas: The Magic continúa», y ha actuado con artistas como Paula Abdul, Mariah Carey y Bruno Mars.

El elenco completo para la temporada 34 se anunciará el 3 de septiembre, pero ya se ha revelado que el conservacionista de la vida silvestre Robert Irwin, el creador de contenido Alix Earle y las estrellas de «Vidas secretas de las esposas mormones», Jen Affleck y Whitney Leavitt, estarán preparados para competir.

La temporada sigue a uno récord para ABC, con el mayor total de espectadores en tres años; También rompió varios registros de votación durante la temporada y el final recibió más de 32 millones de votos.

«Dancing with the Stars», producido por BBC Studios, se estrenará en vivo en ABC y Disney+ el martes 16 de septiembre. Está disponible para transmitir al día siguiente en Hulu.