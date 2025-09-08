Jammu y Cachemira: un terrorista neutralizado en el encuentro de Kulgam







Las fuerzas de seguridad indias han eliminado a un terrorista en Kulgam, informó la agencia de noticias ANI. El Cuerpo Chinar del ejército indio dijo que la operación comenzó en el bosque de Guddar de Para una corona Distrito en Jammu y Cachemira, donde las fuerzas tuvieron éxito en eliminar al terrorista.

El ejército indio, aunque dio más información sobre la operación, dijo que «durante el feroz encuentro, un oficial comisionado junior sufrió heridas».

La agencia de noticias ANI también informó que el encuentro se llevó a cabo en base a un aporte de inteligencia específico por la policía de Jammu y Cachemira, y se realizó una operación de búsqueda conjunta entre el ejército indio, la policía y el CRPF de Srinagar.

OP Guddar, Kulgamum Basado en la entrada de inteligencia específica de JKP, la operación de búsqueda conjunta se lanzó por #Indianarmi, @Cookmrpolice Y @CRPF_SRINAGAR En el gran bosque de #Culgam. Las tropas vigilantes observaron actividades sospechosas y al ser desafiados, los terroristas abrieron fuego … pic.twitter.com/pv3oww6gor – Cuerpo de Chinar – Ejército indio (@chinarcorpsia) 8 de septiembre de 2025

Al publicar en la plataforma de redes sociales X, el Cuerpo de Chinar dijo: “Cop Guddar, Kulgam. Basado en aportes de inteligencia específicos de JKP, Jmukmrpolice, JMUKMRPOLICE, lanzó una operación de búsqueda conjunta. CRPF Sirinagar en el bosque Gudar de Wronde.

El ejército indio declaró además que «las tropas vigilantes observaron actividades sospechosas y, al ser desafiados, los terroristas abrieron fuego, lo que provocó un intercambio feroz de disparos durante el cual un terrorista fue eliminado y un oficial comisionado junior sufrió lesiones. La operación está en progreso».

Grupo de operaciones especiales de Jammu y Cachemira, el Ejército y el CRPF están en el sitio, informó la policía zonal de Cachemira.

En otro desarrollo, el Fuerza de seguridad fronteriza detuvo con éxito a un intruso paquistaní en la frontera internacional en el sector RS Pura de Jammu el lunes.

En medio de la creciente tensión en la región fronteriza, la Agencia Nacional de Investigación (NIA) también realizó búsquedas en 22 ubicaciones en cinco estados y el territorio de la Unión de Jammu y Cachemira en relación con un caso de conspiración terrorista. Las autoridades, mientras se dirigían a la redada, dijeron: «Las búsquedas se realizaron en ocho ubicaciones en Bihar, una en Karnataka, Maharashtra y Tamil Nadu, dos en Uttar Pradesh y nueve en Jammu y Kashmir».

