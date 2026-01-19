Jammu y Cachemira: se reanudan las operaciones de búsqueda para cazar a los terroristas en Kishtwar







Tras una parada de toda la noche, las fuerzas de seguridad reanudaron el lunes su operación de búsqueda para localizar terroristas Se cree que se esconde en la parte alta del distrito Kishtwar de Jammu y Cachemira, dijeron las autoridades.

La operación se lanzó el domingo en la aldea de Sonnar, cerca de Mandral-Singhpora, en el cinturón de Chatroo, y desembocó en un tiroteo que dejó ocho soldados heridos, principalmente debido a heridas por astillas causadas por un repentino ataque con granadas de los terroristas escondidos.

La operación se suspendió el domingo por la noche en un terreno desafiante marcado por una espesa vegetación y pendientes pronunciadas, lo que limita la visibilidad y el movimiento, dijeron las autoridades.

Múltiples equipos del ejército, la policía y fuerzas paramilitares, apoyados por drones y perros rastreadores, están peinando el área mientras mantienen un estricto cordón de seguridad para garantizar que los terroristas no puedan escapar, dijeron los funcionarios.

Un grupo de dos o tres terroristas presuntamente afiliados al grupo con base en Pakistán Jaish-e-Mohammed (JeM) Se cree que están atrapados en el área, dijeron las autoridades, agregando que la operación se reanudó con las primeras luces del día y estaba en curso cuando se recibieron los últimos informes. Los funcionarios informaron que no hubo nuevos contactos con los terroristas.

Denominada «Operación Trashi-I», el Cuerpo de Caballeros Blancos del ejército con sede en Jammu, en una publicación en X el domingo, dijo que las fuerzas de seguridad entraron en contacto con los terroristas en el área general de Sonnar, al noreste de Chatroo, durante la operación de búsqueda realizada como parte de los ejercicios antiterroristas conjuntos en curso junto con la policía de Jammu y Cachemira.

«Las operaciones continúan en marcha con fuerzas adicionales enviadas para reforzar el cordón, respaldadas por una estrecha coordinación con la administración civil y las agencias de seguridad», dijo el ejército, elogiando a las tropas por su excepcional profesionalismo y determinación al responder al fuego hostil en terrenos y condiciones desafiantes. Este encuentro marca el tercer conflicto entre fuerzas de seguridad y terroristas en la región de Jammu este año. Encuentros anteriores ocurrieron en los bosques de Kahog y Najote en el área de Billawar del distrito de Kathua el 7 y 13 de enero, respectivamente.

El 15 de diciembre del año pasado, un oficial de policía murió en un encuentro con terroristas en la aldea de Soan en el área de Majalta del distrito de Udhampur. Los terroristas lograron escapar aprovechando el espeso follaje y la oscuridad. Los encuentros se produjeron tras una importante operación antiterrorista lanzada en las zonas forestales del jammu región en diciembre del año pasado para expulsar a casi tres docenas de terroristas escondidos.

Las operaciones se han intensificado aún más en el período previo al Día de la República para garantizar celebraciones pacíficas, en medio de aportes de inteligencia sobre intentos desesperados de los controladores con sede en Pakistán de empujar a más terroristas a la región, dijeron los funcionarios.

