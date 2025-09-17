Jammu y Cachemira: se reanuda la peregrinación de Vaishno Devi después de pararse







En medio de los cantos de `Jai Mata di`, la peregrinación a Mata Vaishno Devi Santuario En la cima de Trikuta Hills se reanudó en el distrito de Jammu y de Cachemira, el miércoles, después de una suspensión de 22 días debido a un deslizamiento de tierra devastador que cobró 34 vidas y lesionó 20, dijeron las autoridades. La Junta del Santuario del Santuario Mata Vaishno Devi (SMVDSB) anunció la reapertura de la yatra sujeta a condiciones climáticas favorables de esta mañana, trayendo vítores en los rostros de muchos devotos que acampaban en la ciudad de Katra, el campamento base para los peregrinos que visitan el santuario.

Cientos de peregrinos se reunieron en Banganga Darshani Gate, el punto de partida de la Yatra, en las primeras horas del día, expresando una inmensa felicidad y alivio al comienzo de la peregrinación. Funcionarios de la Junta del Santuario dijeron que el Yatra comenzó a las 6 am desde las rutas que conducen al santuario de la cima de la colina después de una suspensión temporal necesaria por condiciones climáticas de inclinación y mantenimiento esencial de la vía que conduce al santuario.

Se recomienda a los peregrinos que lleven una identificación válida, sigan las vías designadas y cooperen con el personal en el suelo, dijeron los funcionarios, agregando Tarjeta de identidad de radiofrecuencia (El seguimiento basado en RFID) sigue siendo obligatorio para la transparencia y la trazabilidad. La Junta del Santuario expresó su gratitud a todos los devotos por su paciencia y comprensión durante la suspensión temporal.

`La reanudación de la yatra marca una reafirmación de nuestra fe y resiliencia colectiva y la Junta sigue comprometida a defender la santidad, la seguridad y la dignidad de esta venerada peregrinación», dijo un funcionario. `Estamos extremadamente felices de que el yatra se haya reanudado. Llegamos al campamento base desde Pune hace dos días y fue una espera difícil, pero estábamos seguros de que vamos a tener un ‘Darshan` antes de regresar a nuestra ciudad natal’, dijo una mujer peregrina, parte de un grupo de Maharashtra.

Los peregrinos denominado la reanudación de la yatra como un día muy especial y dijo que «visitar el santuario es una bendición, y agradecemos a los funcionarios por hacer esto posible.

Con el camino ahora declarado seguro, se espera que la peregrinación vea una gran cantidad de devotos en los próximos días, especialmente durante el próximo Navratri programado para comenzar desde el 22 de septiembre hasta el 1 de octubre. La peregrinación fue suspendida el 26 de agosto, horas antes de que un gran deslizamiento llegara a la ruta que condujo al santuario que resultó en la pérdida humana.

