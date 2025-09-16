Jammu y Cachemira: Raqueta de contrabando de brazos de las fuerzas en Jammu







En un brote importante, las fuerzas de seguridad frustraron un intento de contrabando de armas a lo largo de la frontera internacional en el sector RS Pura al recuperar un Y Rifle de asalto junto con una revista el martes, dijeron las autoridades.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la recuperación se hizo en una operación de búsqueda conjunta por la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) y la policía de Arnia después de obtener información sobre el movimiento sospechoso.

Mientras afirmaban sobre la operación, los funcionarios de las fuerzas dijeron que «la operación de búsqueda en el área aún continuaba cuando se recibieron los últimos informes», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

A principios del 8 de septiembre, un intruso paquistaní también fue detenido por la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) en la frontera internacional en el sector RS Pura de Jammu el lunes. La operación fue confirmada por las fuerzas desplegadas en el sector RS Pura de Jammu.

Continuando con las operaciones de romper grupos terroristas y apoderando las armas ilegales y las municiones, el BSF también había detenido a cinco personas y ha incautado las pistolas, la heroína y un dron en la frontera de Punjab, el BSF Punjab dijo, informó ANI.

El informe también dijo que las tropas de BSF Punjab también frustraron múltiples intentos de contrabando a lo largo de la frontera. En una represión contra Narco-terror, actuando sobre inteligencia, BSF y Antf Amritsar detuvieron a un contrabandista cerca de Chabbal, Tarn Taran, y confiscó 504 gramos de heroína, un móvil y una bicicleta de su posesión.

Después de eso, en Sur Singh Market, Tarn Taran, un equipo conjunto también detuvo a cuatro contrabandistas con 5.032 kg de heroína, dos pistolas, un escorpio, cuatro móviles, dos bicicletas y Rs 1000 en efectivo, agregó.

Además, durante las horas nocturnas, las tropas vigilantes interceptaron un dron cerca de Ranian, realizó una operación de búsqueda y confiscaron un dron DJI Air 3 con piezas de pistola y una revista. Otra operación en Tarn Taran condujo a la recuperación de piezas de pistola de campos cerca de Wan Village.

Estas principales aprensiones e incautaciones destacan los esfuerzos dedicados de BSF para salvaguardar las fronteras y aplastar las redes Narco-terror respaldadas por Pak, dijo BSF Punjab.

Por otro lado, hace un par de semanas, el Agencia Nacional de Investigación (NIA) También realizó búsquedas en 22 ubicaciones en cinco estados y el territorio de la Unión de Jammu y Cachemira en relación con un caso de conspiración terrorista.

Según los funcionarios, las búsquedas se realizaron en ocho ubicaciones en Bihar, una en Karnataka, Maharashtra y Tamil Nadu, dos en Uttar Pradesh y nueve en Jammu y Cachemira, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

Los funcionarios de las fuerzas, mientras se dirigían a la redada, destacaron: «Las redadas se llevan a cabo en estrecha coordinación con la policía estatal en las residencias y locales de personas sospechosas de tener vínculos con redes antinacionales».

(Con entradas de PTI y ANI)





