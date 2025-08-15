





Después de una situación muy crítica en Jammu y Cachemira En medio de la fuerte lluvia, un equipo de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) llegó el viernes al pueblo de Chisoti en el distrito de Jammu y Kashmir’s Kishtwar. Chistoli experimentó una nube hace unos días, lo que hizo que la situación fuera extremadamente mala; Las autoridades dijeron que al menos 46 personas han sido asesinadas en el desastre y que 167 fueron rescatadas.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, de los que fueron rescatados el jueves, 38 están en estado grave. Sin embargo, el número de muertos aumentó constantemente a medida que avanzaba el día, y hay temores de que pueda aumentar aún más, observando la condición de los heridos, según los funcionarios.

Dirigirse más sobre la desastrosa calamidad que golpeó a Jammu y Cachemira, el comisionado adjunto de KishtwarPankaj Sharma, dijo a los medios que «el equipo de NDRF se une a la operación actualmente en curso en la aldea. Llegaron a Gulabgarh a altas horas de la noche», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Pankaj Sharma, quien está supervisando la operación, también destacó que «los helicópteros no podrían operarse debido al mal tiempo, por lo que el equipo vino en carretera desde Udhampur. Dos equipos más están en camino y se unirán a la operación ya que la destrucción es amplia y vasta», como per PTI.

Al tomar un enfoque preocupado hacia el área afectada por la tragedia, los funcionarios han afirmado que el ejército también ha inducido a una columna más a intensificar la operación de búsqueda y rescate. Además, las tropas de Rashtriya Rifles también se han unido a la operación.

Más de cinco columnas de 60 personas cada una, por un total de 300 tropas, junto con destacamentos médicos del Cuerpo de Caballero Blanco, están en el suelo, trabajando incansablemente en coordinación con la policía, Sdrffy otras agencias civiles para salvar vidas y ayudar a los necesitados, agregaron los funcionarios mientras alertaban sobre el desarrollo posterior.

Los equipos voluntarios de Ababeel, con nueve ambulancias, llegaron a la aldea y se unieron a la operación ayer, dijo Adil, uno de los miembros. El miembro también afirmó: «Ayudamos a recuperar cuerpos y trasladar a los heridos a hospitales en Atholi y Kishtwar», según PTI.

Otro grupo, Hilal Volunteers, también se unió a la operación de rescate y transportó a los heridos al hospital.

