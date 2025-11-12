Jammu y Cachemira: módulo interestatal y transnacional de terroristas desmantelado







En medio de operaciones antiterroristas intensificadas en todo el país, las fuerzas de seguridad arrestaron el miércoles a dos trabajadores de superficie (OGW) que portaban carteles de equipos terroristas. Jaish-e-Mohammed (JeM) y Ansar Ghazwatul Hind (AGuH), lo que llevó a la destrucción de un módulo terrorista interestatal y transnacional. La operación resultó en un importante botín de armas y 2.900 kilogramos de material explosivo, informó la agencia de noticias PTI, citando a funcionarios.

La policía de Srinagar detuvo a los OGW el 2 de noviembre y una rápida investigación llevada a cabo por la policía local permitió desentrañar el complot en menos de tres días.

Uno de los agentes que forma parte de la investigación afirmó: «El inspector Mir Masrat Aalam, oficial de la comisaría de policía de Nowgam, descubrió durante el interrogatorio que los sospechosos formaban parte de una red más grande y que su responsable, Moulvi Irfan Ahmad, provenía del distrito de Shopian pero operaba bajo la apariencia de un líder de oración en una mezquita local en el área de Nowgam».

Los agentes dijeron además que un equipo de la comisaría de Nowgam recogió al imán, quien supuestamente reveló la participación de varios médicos jóvenes en el módulo que actualmente trabaja afuera. Jammu y Cachemira.

El oficial, mientras revelaba cómo capturaron a otro sospechoso, el Dr. Adeel, dijo: «El SHO informó a sus superiores sobre las revelaciones, quienes enviaron un equipo a Saharanpur en Uttar Pradesh, donde los policías de Jammu y Cachemira, con la ayuda de la policía local, lograron atrapar al Dr. Adeel Ahmad Rather en un hospital privado».

Los agentes agregaron que otro posible sospechoso fue arrestado el 6 de noviembre y llevado a Srinagar al día siguiente en prisión preventiva. Durante su interrogatorio, los organismos de investigación recuperaron un rifle AK de un casillero de la facultad de medicina donde había trabajado hasta octubre del año anterior, informó PTI.

Uno de los agentes, después de detener al sospechoso, dijo: «El médico reveló información sobre grandes cantidades de explosivos almacenados por otros miembros del módulo en Faridabad y otros lugares. En consecuencia, la policía arrestó al Dr. Muzamil Ahmad Ganaie, que había regresado a su pueblo natal en el distrito de Pulwama para asistir a la boda de su hermana. Bajo sus instrucciones, se recuperó un importante alijo de explosivos de su habitación alquilada en Faridabad».

Ganaie trabajaba en un hospital local en Faridabaddonde también trabajó Umar Nabi, un sospechoso clave en el caso de la explosión de Delhi.

Mientras tanto, se han intensificado las investigaciones en Cachemira, dirigidas a personas que se cree están relacionadas con el ecosistema terrorista. La policía ha interrogado a decenas de personas, incluidos varios médicos con estrechos vínculos con Rather, Ganaie o Nabi, informó PTI.

La policía también interrogó a Fatima Bano, esposa de Moulvi Irfan, informaron los agentes.

Además, enfatizaron: «Si bien algunos de los interrogados son sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas, otros están siendo examinados para comprender los procesos de reclutamiento empleados por los controladores terroristas que operan dentro del territorio de la unión o a través de la Línea de Control».

(Con aportes de PTI)





Fuente