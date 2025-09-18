Jammu y Cachemira: Mehbooba Mufti afirma estar bajo arresto domiciliario







Días después Sanjay Singh fue puesto bajo arresto domiciliario en Jammu y Cachemira por protestar contra el arresto del partido MLA Doda Mehraj Malik bajo la Ley de Seguridad Pública, el jueves el jefe del Partido Demócrata de los pueblos, Mehbooba Mufti, afirmó que fue puesta bajo arresto domiciliario. Mehbooba Mufti afirmó que la sometieron a arresto domiciliario para evitar que visitara Sopore para ofrecer condolencias sobre la desaparición del ex presidente de la Conferencia de Hurriyat, Abdul Gani Bhat.

Al publicar en la plataforma de redes sociales X, Mehboob Mufti dijo: «La decisión de colocar el liderazgo político bajo arresto domiciliario hoy, simplemente para evitar que visitemos Sopore para ofrecer condolencias sobre la desaparición del profesor Abdul Gani Bhat, pone al descubierto la realidad dura y antidemocrática en Jammu y Kashmir».

Abdul Gani Bhat murió en su residencia Sopore el miércoles por la noche después de una enfermedad prolongada.

Refiriéndose a la reciente controversia en el santuario hazratbal aquí, Mehbooba mufti Dicho además que la ira pública era un «mensaje ruidoso e inconfundible».

El jefe del PDP agregó además: «Lo que se desarrolló en Hazratbal Dargah, la erupción de la ira pública espontánea y cruda, no fue solo un incidente aislado. Fue un mensaje ruidoso e inconfundible de un pueblo empujado al límite. Sin embargo, el BJP sigue siendo desolado a esta verdad, se refirió a cualquier cosa de los profundos angustios y suprimidos que han estado construyendo a los años que ahora se han construido ahora.

Sin embargo, una gran controversia estalló en Cachemira después de una placa con el emblema de Ashoka fue destrozado en el santuario de Hazratbal el 5 de septiembre. La mayoría de los partidos políticos acusó al presidente de la Junta de Waqf Darakshan Andrabi de dañar los sentimientos religiosos mediante el uso del emblema nacional en la mezquita y exigió el registro de un caso criminal y su remoción inmediata.

El ex primer ministro del antiguo estado de Jammu y Cachemira Dijo que se está volviendo «cada vez más claro» que el BJP no tiene «interés» en la paz o la curación en Cachemira.

Mientras comentaban los disturbios que ocurrieron la semana pasada, dijo: «En cambio, parecen decididos a mantener la región en un estado constante de agitación, armando el dolor y los disturbios para el kilometraje político en el resto del país. Este enfoque cínico no solo es irresponsable; es peligroso y completamente reprensible».

El actual presidente de la conferencia Hurriyat, Mirwaiz Umar Farooq, también afirmó que fue puesto bajo arresto domiciliario durante las últimas horas del miércoles.

El presidente de la Conferencia Hurriyat, Mirwaiz, mientras publicaba en X, dijo: «Me duele más allá de las palabras que las autoridades obligaron a la familia del Prof. a concluir su` Janazah` apresuradamente. Me han encerrado dentro de mi casa y me han negado el derecho a caminar con él en su viaje final «.

El líder separatista dijo su asociación con Bhat abarcó 35 años de amistad y orientación.

«Muchos otros también anhelaban presentar sus últimos respetos. Ser privado de incluso el consuelo de participar en su` Janazah` y darle un adiós final es una crueldad insoportable «, agregó el presidente de la Conferencia de Hurriyat.

