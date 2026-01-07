Jammu y Cachemira: las nuevas nevadas en Bhaderwah deleitan a los turistas e impulsan el invierno







Nuevas nevadas en las zonas elevadas de Bhaderwah en jammu y el distrito de Doda en Cachemira deleitaron a los turistas, que habían acudido en masa al pintoresco valle en anticipación de las precipitaciones, convirtiendo en realidad sus deseos largamente esperados.

Visitantes de diferentes partes del país, particularmente de Maharashtra, dijeron que presenciaron una nevada por primera vez y la describieron como una agradable sorpresa.

Los turistas se reunieron en gran número en Guldanda (9,555 pies), Panj Nallah (10,200 pies) y Chattargalla (10,500 pies) a lo largo de la carretera Bhaderwah Pathankot para disfrutar del paisaje alpino cubierto de nieve.

La nevada del día de Año Nuevo puso fin a una racha seca de más de dos meses y generó esperanzas de una reactivación del turismo en el valle de Bhaderwah, con cientos de vehículos turísticos que llegan a destinos clave diariamente.

Muchos turistas describieron la nevada como mágica e impresionante, con la experiencia creando recuerdos duraderos, especialmente para quienes visitan por primera vez desde diferentes partes del país.

«Hace mucho frío debido a las fuertes nevadas, pero estamos disfrutando cada momento. El paisaje cubierto de nieve es verdaderamente hermoso, y experimentar esto por primera vez es algo que siempre recordaremos», dijo Aarti Galpe (18) de Nashik, Maharashtra.

Dattaray Phaude, otro visitante de Maharashtra, dijo que la experiencia de presenciar una nevada por primera vez es como un cuento de hadas.

«Esto sólo lo he visto en películas, vale la pena visitar este lugar y todo el mundo debería venir al menos una vez en la vida», afirmó.

Vaiuo Fecha de Nashik dijeron que han estado visitando el santuario Vaishno Devi desde los últimos siete años y que esta es su primera visita a Bhaderwah.

«Esta vez decidimos visitar Bhaderwah también y la decisión está resultando memorable. Sugiero que quienquiera que venga a visitar Cachemira también venga aquí para que su viaje sea memorable», dijo Dattero.

