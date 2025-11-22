Jammu y Cachemira: la policía realiza inspecciones en los hospitales







Autoridades en cachemir El viernes continuó la campaña de inspección en curso, revisando los casilleros de los médicos y el personal médico en los hospitales de los distritos de Ganderbal y Kupwara bajo las medidas de seguridad mejoradas, dijeron las autoridades.

En línea con los esfuerzos en curso para fortalecer la seguridad y «mantener un ambiente seguro y responsable dentro de las instituciones de salud», la policía en ganderbal llevaron a cabo una revisión sorpresa de los casilleros de médicos y miembros del personal en varios hospitales del distrito central de Cachemira, dijeron.

El objetivo del ejercicio era evitar cualquier uso indebido de las instalaciones del hospital, frenar las actividades ilegales y reforzar la disciplina institucional, agregaron.

El ejercicio es parte de medidas más amplias después de la reciente explosión en Delhi y recuperación de armas y municiones en el ‘módulo de terrorismo de cuello blanco’.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente