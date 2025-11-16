Jammu y Cachemira: investigará la explosión de las pruebas de la explosión de Delhi, dice J&K LG







El vicegobernador de Jammu y Cachemira, Manoj Sinha, rindió homenajes florales a las víctimas de una explosión “accidental” en Srinagar el sábado. A través de una publicación en su nombre oficial X, el Ministro Principal Omar Abdullah dijo: «El primer ministro ha expresado su profundo pesar y dolor por la trágica explosión accidental en la comisaría de policía de Nowgam, que se cobró preciosas vidas y dejó a varios miembros del personal heridos».

Los materiales de los que se tomaron muestras fueron aproximadamente 360 ​​kg de sustancias explosivas, productos químicos y reactivos, incluidos nitrato de amonio, nitrato de potasio y azufre. Este alijo fue recuperado por la policía de J&K de la residencia alquilada del Dr. Muzzamil Ganaie, acusado de explosión en Delhi, arrestado en Faridabad los días 9 y 10 de noviembre. La mayor parte de los 360 kg de explosivos se almacenó de forma segura en un área abierta en la comisaría de policía de Nowgam.

Omar Abdullah, Mallikarjun Kharge, Manoj Sinha

El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, dijo que se trata de una llamada de atención para que el gobierno central fortalezca los mecanismos de inteligencia y antiterroristas. También exigió una reunión de todos los partidos para discutir la creciente amenaza del terrorismo.

En una publicación en X, vicegobernador de J&K Manoj Sinha anunció: «He ordenado una investigación para determinar la causa de la explosión accidental».

El proceso de muestreo, necesario debido al carácter “voluminoso” de la recuperación, se prolongó durante dos días. La enorme explosión dañó gravemente el edificio de la comisaría y afectó a las estructuras adyacentes.

«El enorme alijo de explosivos fue traído desde Faridabad, Haryana, en una camioneta Tata 407 en bolsas pequeñas», dijo un alto funcionario. Sobre el motivo del transporte de los explosivos a Cachemira, dijo: «El caso original se registró en la comisaría de Nowgam y los explosivos eran propiedad de esa comisaría. Por lo tanto, necesitábamos transportarlos».

Los investigadores creen que un trío central de médicos (el Dr. Ganaie, Umar Nabi (el conductor del automóvil que explotó cerca del Fuerte Rojo el 10 de noviembre) y Muzzaffar Rather (que se fugó)) estaban ejecutando el módulo.

360

En la comisaría de policía de Nowgam se almacenaron kilogramos de explosivos

La policía de Delhi realiza dos arrestos más

La policía de Delhi detuvo a tres personas, incluidos dos médicos de la Universidad Al Falah de Haryana que eran conocidos del doctor Umar Nabi, el conductor del coche que explotó cerca del Fuerte Rojo, dijeron las autoridades el sábado. Las detenciones se realizaron durante redadas coordinadas realizadas el viernes por la noche por la Célula Especial de la Policía de Delhi y un equipo de la Agencia Nacional de Investigación en Dhauj, Nuh y áreas adyacentes de Haryana, dijeron las autoridades. Al parecer, los dos estaban en contacto con el doctor Muzammil Ganaie.

El metro reabre cerca del Fuerte Rojo

La Delhi Metro Rail Corporation reabrió el sábado dos puertas de entrada en Estación de metro Lal Quilacasi cuatro días después de que la instalación fuera cerrada tras la explosión. En una publicación en X, el DMRC dijo: «Las puertas número 2 y 3 de la estación de metro Red Fort ahora están abiertas para los viajeros, restaurando el acceso parcial que había sido suspendido como parte de las medidas de seguridad después del incidente».

