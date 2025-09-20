Jammu y Cachemira: el tiroteo estalla en Seoj Dhar entre tropas y terroristas







Un encuentro estalló en el área de Seoj Dhar, ubicado en el límite entre Bhaderwah y Udhampur Distritos en Jammu y Cachemira, dijeron las autoridades el sábado.

Según los funcionarios, el encuentro estalló alrededor de las 8 pm del viernes por la noche, cuando las tropas alertas del Cuerpo de Caballero Blanco establecieron contacto con un grupo de terroristas en la región.

En una publicación sobre X, el Inspector General de Policía (IGP) de Jammu, Anand Jain, dijo: «Sobre la inteligencia procesable, contacto establecido con terroristas en SEOJ Dhar. Encuentro en progreso. Equipos conjuntos de SOG-JKP y el ejército indio en el suelo».

Sobre la inteligencia procesable, contacto establecido con terroristas en SEOJ DHAR. Encuentro en progreso. Equipos conjuntos de SOG-JKP y Ejército Indio en el suelo.

La policía confirmó que los terroristas fueron vistos en el área de Seoj Dhar, después de lo cual el grupo de operaciones especiales se unió al ejército para eliminarlos.

El portavoz del ejército dijo que tuvo lugar un intercambio de fuego con los terroristas ocultos, dejando a un soldado herido.

Mientras tanto, se han llevado refuerzos adicionales al lugar, mientras que los helicópteros y los drones se han desplegado para mantener la vigilancia aérea.

Las entradas de inteligencia sugieren que dos a tres pakistaní Los terroristas pueden estar atrapados en el área.

Las operaciones aún están en marcha.

Se ha apretado la seguridad en el área, especialmente a lo largo de la jammu-Srinagar Carretera nacional, después de un encuentro en el área de Seoj Dhar. La región de Seoj Dhar, que se encuentra en la frontera de Doda-Udhampur, fue el sitio de un encuentro entre las fuerzas de seguridad y los terroristas que se habían estado en marcha de ayer por la noche.

Mientras tanto, el teniente general Pratik Sharma, oficial general comandante en jefe (GOC-In-C) del Comando del Norte el sábado homenaje a Lance Dafadar Bharvad Mehulbhai Mepabhai que perdió la vida en Jammu y Kashmir’s Ganderbal mientras está en servicio operativo.

«El teniente general Pratik Sharma, ArmyCdrnc y todos los rangos del comando del norte rinden homenaje al valiente corazón Lance Dafadar Bharvad Mehulbhai Mepabhai, quien hizo el sacrificio supremo en la línea de deber. El comando del norte se mantiene firme con la familia enderezada en esta hora de dolor», el X de Northern Read.

Anteriormente, Chinar Corps del Ejército indio También honró el sacrificio supremo del Jawan, al tiempo que expresa solidaridad con la afligida familia.

«El Cuerpo de Chinar honra el sacrificio supremo del Braveheart Lance Dafadar Bharvad Mehulbhai Mepabhai, mientras que en el deber operativo en el distrito de Ganderbal. Su coraje y dedicación nos inspirarán para siempre. Los guerreros Chinar saludan el valor y el sacrificio de los X.

Más temprano el 19 de septiembre, el jefe del personal del ejército Upendra DwivediJunto con todos los demás rangos del ejército indio saludó al sacrificio supremo Lance Dafadar.

