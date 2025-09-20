Jammu y Cachemira: el encuentro estalla entre las fuerzas de seguridad y los terroristas







La situación en Jammu y Cachemira nuevamente ha comenzado a ser un poco más preocupante. Según lo informado por la agencia de noticias ANI, estalló un encuentro en el área de Seoj Dhar, ubicado en el límite entre los distritos de Bhaderwah y Udhampur en Jammu y Cachemira, dijeron las autoridades el sábado.

Según los funcionarios de Jammu y Cachemira, el encuentro estalló alrededor de las 8 pm del viernes por la noche, cuando las tropas alertas del Cuerpo de Caballero Blanco establecieron contacto con un grupo de terroristas en la región.

Al publicar en la plataforma de redes sociales X, el Inspector General de Policía (IGP) de JammuAnand Jain, destacó que «sobre la inteligencia procesable, el contacto se estableció con terroristas en SEOJ Dhar. Encuentro en progreso. Equipos conjuntos de SOG-JKP y el ejército indio en el suelo».

La policía de Jammu y Cachemira también confirmó que los terroristas fueron vistos en el área de Seoj Dhar, después de lo cual el grupo de operaciones especiales se unió al ejército para eliminarlos, informó ANI.

El portavoz del ejército, mientras se dirigía al incidente, dijo que «tuvo lugar un intercambio de fuego con los terroristas ocultos, dejando a un soldado herido».

Mientras tanto, se han llevado refuerzos adicionales al lugar, mientras que los helicópteros y los drones se han desplegado para mantener la vigilancia aérea. Teniendo en cuenta la situación intensificada en el valle, las entradas de inteligencia sugieren que dos o tres terroristas paquistaníes pueden quedar atrapados en el área.

Con varias operaciones antiterroristas aún en marcha, la seguridad se ha apretado en el área, especialmente a lo largo de la carretera nacional Jammu-Srinagar, después de un encuentro en el área de Seoj Dhar.

La región de Seoj Dhar, que cae sobre el doda-Udhampur Border, era el sitio de un encuentro entre las fuerzas de seguridad y los terroristas que habían estado en marcha desde ayer por la noche.

Mientras tanto, el teniente general Pratik Sharma, oficial general comandante en jefe (GOC-In-C) del Comando del Norte, el sábado rindió homenaje a Lance Dafadar Bharvad Mehulbhai Mepabhai, quien perdió la vida en Jammu y Kashmir’s Ganderbal mientras estaba en servicio operativo.

La publicación del Comando Northern en la plataforma de redes sociales X dijo: «El teniente general Pratik Sharma, ArmyCDRNC, y todas las filas de comando de Northern rinden homenaje al Braveheart Lance Dafadar Bharvad Mehulbhai Mepabhai, que hicieron el sacrificio supremo en la línea de deber. Command Northern Command está firme con la familia bingeed en esta hora de grief» «.

Anteriormente, el Cuerpo de Chinar del Ejército Indio también honró el sacrificio supremo del Jawan mientras expresaba solidaridad con la afligida familia.

El Cuerpo de Chinar publicó «,Cuerpos Honra el sacrificio supremo del Braveheart Lance Dafadar Bharvad Mehulbhai Mepabhai, mientras está en servicio operativo en el distrito de Ganderbal. Su coraje y dedicación nos inspirarán para siempre. Los guerreros Chinar saludan el valor y el sacrificio del corazón valiente. Nos solidarizamos con la afligida familia y estamos comprometidos con su bienestar «.

Anteriormente, el 19 de septiembre, el jefe del personal del ejército Dwivedi Dwivedi, junto con todos los demás rangos del ejército indio, saludó al sacrificio supremo de Lance Dafadar.

(Con entradas de ANI)





