Jammu y Cachemira: el ejército indio celebra Diwali en la LoC en Akhnoor







Los soldados del ejército indio celebraron el domingo Diwali lanzando petardos y encendiendo lámparas de barro en el sector de Akhnoor, a lo largo de la Línea de control (LoC).

Durante las celebraciones de Diwali, oficiales del ejército indio también ofrecieron oraciones por el bienestar del país. Mientras todo el país celebra el festival de las luces, las fuerzas armadas indias continúan celebrando el festival también en otras partes del país.

Según informó la agencia de noticias ANI, los agentes de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) También celebró Diwali en la frontera de Attari en Amritsar, Punjab, encendiendo fuegos artificiales.

En vísperas de las celebraciones, Ruby, oficial de BSF, expresó que están celebrando Diwali en la frontera para garantizar que la gente del país pueda disfrutar del festival en paz.

Ruby, mientras hablaba con los medios de comunicación el domingo antes del Diwali, dijo: «Estamos celebrando el Diwali en la frontera. Estamos lejos de nuestra familia, pero BSF es nuestra familia. Estamos celebrando el Diwali aquí en la frontera para que la gente de nuestro país pueda celebrar el Diwali pacíficamente…», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, el oficial de BSF, Khushpreet Kaur, dijo que comenzaron las celebraciones de Diwali ofreciendo oraciones en el templo y luego rompieron galletas.

Kaur añadió: «Estamos celebrando Diwali en la frontera. Estamos lejos de nuestra familia, pero BSF es nuestra familia. Estamos celebrando Diwali aquí en la frontera para que la gente de nuestro país pueda celebrar Diwali pacíficamente…» citado por la agencia de noticias ANI.

Mientras los oficiales del BSF observan las celebraciones de Diwali en la frontera, el soldado Anuj Kumar expresa que considera al BSF su segunda familia.

Kumar, al expresar sus deseos de Diwali, afirmó además que «estamos celebrando Diwali en la frontera. Ofrecimos oraciones en el templo de Mata Rani y ahora estamos celebrando Diwali aquí. Estamos aquí en la frontera por la seguridad de la gente del país. BSF es nuestra segunda familia…», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Mientras tanto, los oficiales del ejército indio estacionados en Azmat-e-Hind, cerca de la Línea de Control (LoC) en Tangdhar, celebraron Diwali con los niños locales, difundiendo alegría, risas y alegría festiva en la remota zona fronteriza.

El Festival de Diwali Fue celebrado con gran entusiasmo y unidad por el ejército indio y los residentes locales a lo largo de la Línea de Control.

La encantadora celebración de Diwali estuvo impregnada del espíritu de unión, ya que soldados y civiles se reunieron para encender diyas, compartir dulces y disfrutar de espectáculos culturales.

Destacando el emocionante Diwali Mahotsav, uno de los residentes locales destacó que: «Hemos venido aquí para unirnos a las celebraciones de Diwali. Nos invitaron a celebrar Diwali con el ejército indio. El festival se celebra en la Brigada 104. Esta es la cultura de nuestro país. Cuando hay Eid, se unen a nosotros en la celebración. Rezaremos a Dios para que Diwali traiga paz y se mantenga la hermandad. En las zonas fronterizas, vivimos en unidad. Recibimos apoyo del ejército», cita la agencia de noticias ANI.

(Con aportes de la ANI)





