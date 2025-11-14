Jammu y Cachemira: dos terroristas híbridos arrestados en Sopore y recuperadas armas







Durante una operación conjunta lanzada por la policía y las fuerzas de seguridad en Moominabad, dos terroristas híbridos fueron arrestados, dijo el jueves la Policía de la Zona de Cachemira. Policía de la zona de Cachemira identificó a los terroristas como Shabir Najar y Shabir Mir. La policía también recuperó armas, municiones y material incriminatorio. La investigación está actualmente en curso, dijeron las autoridades.

Anteriormente, el jueves la policía de Pulwama llevó a cabo operaciones coordinadas de acordonamiento y búsqueda (CASO) en múltiples lugares sospechosos en todo el distrito como parte de su campaña en curso contra elementos antinacionales, incluidos residentes de Jammu y Cachemira que operan desde Pakistán y la Cachemira ocupada por Pakistán (JKNOP), y otras redes subversivas, según el comunicado.

Las operaciones tenían como objetivo identificar y rastrear a personas involucradas en actividades ilegales y antinacionales, fortalecer la vigilancia y garantizar la seguridad pública general. Se registraron varios locales y se verificaron las identidades de numerosas personas durante el ejercicio realizado conjuntamente con las fuerzas de seguridad. La policía de Pulwama reiteró su compromiso de continuar con operaciones de este tipo para desmantelar estructuras de apoyo al terrorismofrenar la propaganda antinacional y mantener la paz y el orden en todo el distrito. El miércoles, la policía de Anantnag llevó a cabo redadas coordinadas en el distrito en medio de una represión masiva contra la organización prohibida Jamaat-e-Islami (JeI).

Mientras tanto, en Kulgam, la policía está reprimiendo a los elementos antinacionales, controlando los vehículos en el túnel Navyug. El SSP de Kulgam, Anayat Ali Choudhary, dijo que la policía arrestó el martes a un ciudadano nepalí y un contrabando de «charas».

«Durante los últimos días, ha habido una ofensiva contra elementos antinacionales, personas que apoyan el terrorismo y personas que operan desde el exterior (fuera de la India). Estamos llevando a cabo un vehículo de control de la represión en kulgam. Se están intensificando los controles en todos los rincones, incluido el túnel Navyug, que es un punto de entrada a Cachemira. En medio de estas mayores intensificaciones, capturamos a un ciudadano nepalí y un contrabando de `charas`. Esto demuestra que la policía está alerta y vela por la seguridad de los ciudadanos», dijo el SSP Choudhary a la ANI.

