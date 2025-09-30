





Jammu y Cachemira El primer ministro Omar Abdullah ha inaugurado y colocado piedras de cimientos durante más de una docena de proyectos de desarrollo por valor de 36,50 millones de rupias en el distrito de Ganderbal.

Abdullah se realizó el lunes en una extensa gira por el distrito, reafirmando el compromiso de su gobierno de fortalecer los deportes, el poder y la infraestructura vial allí.

En Beehama, inauguró seis deportes principales proyectos de infraestructura. Esto incluye la mejora del estadio Beehama, el estadio Madr-e-Meherban y los campos de juegos en Gund Rehman, Manigam, Wakura y Batwina.

El Ministro Principal dio a conocer nuevos equipos deportivos y fue testigo de las actuaciones de judo, thang-ta y yoga por jóvenes de Beehama.

En Saloora, dio a conocer y dedicó una estación de recepción de 33/11 kilovoltios, 1×6 megavolt-amamere.

Abrió la sala de bádminton de interior preaborada en la Facultad de Educación Física del Gobierno en Gadoora y participó en un amistoso bádminton fósforo.

En la misma universidad, inauguró una pista deportiva sintética de 400 metros y un césped de fútbol sintético. Él marcó un sprint de 100 metros para las niñas y también participó en un sprint de 100 metros en medio de aplausos de la reunión.

Abdulón Piten Foundation Stone para cuatro proyectos cruciales de conectividad de carretera en la actualización del distrito de Shajinga Link Road y Khatijinag Road; construcción y actualización de Dar Mohallah-Watalbagh-Dangerpora Road; construcción de Pati Waskura-Kharbagh Road; y la construcción de Tehsil Bagh-Lar Bypass y Yanihama-Dangerpora Road.

