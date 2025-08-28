Jammu y Cachemira: BSF honra al agente Rajib Nunia, asesinado durante el deber fronterizo







El Fuerza de seguridad fronteriza (BSF) El miércoles rindió homenaje al agente Rajib Nunia, quien perdió la vida mientras estaba de servicio a lo largo de la frontera internacional en el área de Jammu Akhnoor.

En una publicación sobre X, la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) Jammu compartió: «Pagamos homenaje solemne a BSF Braveheart Constable (GD) Rajib Nunia, quien hizo el sacrificio supremo en la línea del deber mientras sirviendo a la nación el 27 de agosto de 2025 durante el despliegue operativo a lo largo del límite internacional en el área de Akhnoor del distrito Jammu».

BSF dijo que su coraje y sacrificio siempre serán recordados y expresarán condolencias a su familia. «Alcanzó el martirio con coraje inquebrantable, compromiso y dedicación. Su sacrificio siempre será recordado y honrado. DG BSF Y todas las filas expresan sus más profundos condolencias a su familia «, decía la publicación.

A principios del 22 de agosto, en una operación conjunta, la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) y el Oficina de control de narcóticos (NCB) se adaptó a un contrabandista de Narco del área de Miran Sahib del distrito de Jammu en Jammu y Cachemira. Las fuerzas de seguridad también han recuperado heroína por valor de Rs 50 lakhs del contrabandista Narco durante la operación conjunta. La operación se realizó el 22 de agosto y se llevó a cabo después de recibir inteligencia específica proporcionada por BSF Jammu.

«El 22 de agosto de 2025, basado en la inteligencia específica proporcionada por BSF Jammu, #BSF Jammu y #NCB Jammu lanzó una operación de búsqueda conjunta y se recuperó un contrabandista de Narco y la heroína por valor de Rs 50 lakh se recuperó de Miran Sahib, Jammu», dijo el BSF Jammu en una declaración. Recientemente, la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF), en una operación conjunta, incautó a los narcóticos valorados en más de 75 millones de rupias en el mercado ilícito y arrestó a ocho personas, reventando una raqueta internacional.

El logro siguió una operación conjunta especial realizada el 21 de agosto, actuando sobre inteligencia específica desarrollada por el BSF y planificada meticulosamente y lanzada en estrecha coordinación con la Oficina de Control de Narcóticos (NCB) Unidad Aizawl y el Departamento de Impuestos Especiales y Narcóticos de Mizoram. El equipo conjunto interceptó con éxito cuatro sospechosos de vehículos en la autopista nacional de Aizawl-Champhai (NH-6), entre las aldeas de Keifang y Seling, aproximadamente a 60 km de Aizawl.

