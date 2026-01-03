Jammu-Cachemira: investigación sobre la bandera palestina en el casco de un jugador de críquet







El Jammu y cachemir La policía ordenó el viernes una investigación preliminar después de que un jugador de críquet del sur de Cachemira llevara un casco con la bandera palestina durante un partido de torneo de críquet privado en Jammu, dijo un portavoz de la policía.

Un video y fotografías del jugador de críquet, Furqan Ul Haq, circularon en línea después de que se lo vio exhibiendo la bandera en su casco durante la Liga de Campeones de Jammu y Cachemira aquí el jueves.

“Ayer, un vídeo que circulaba en las redes sociales mostraba a un jugador de críquet, Furqan Ul Haq, residente de Tangipuna, Pulwama, jugando al críquet en KC Door en Muthi, mientras mostraba un Palestina logo en su casco”, dijo el portavoz.

Dijo que en vista de la «sensibilidad del asunto y sus posibles implicaciones para el orden público», se inició en la comisaría de policía de Domana una investigación preliminar de 14 días de duración conforme al artículo 173(3) del BNSS para determinar los hechos, la intención y los antecedentes del individuo y «cualquier posible vínculo».

