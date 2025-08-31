





Jammu y Cachemira han estado recibiendo intensos hechizos de lluvia durante los últimos días. Junto con duchas de lluvia extremadamente pesadas, el estado ha estado experimentando deslizamientos de tierra y burbujas de nubes, lo que ha empeorado la situación. El distrito de Raesi es una de las áreas peor afectadas en el estado. Si bien la condición en los Estados Unidos no busca facilitar el tiempo pronto, el Shree Mata Vaishno Devi Yatra permanece suspendido por el sexto día consecutivo el domingo.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, se produjo un devastador deslizamiento de tierra cerca del Templo Vaishno Devi en el distrito de reasi de Katra, Jammu y Kashmir. El devastador deslizamiento de tierra cobró más de 30 vidas y dejó a 20 personas heridas.

El desastre golpeó el martes por la tarde en Katra alrededor de las 3 pm. Las fuertes lluvias desencadenaron un deslizamiento de tierra masivo cerca del Inderprastha Bhojnalaya en Adhkuwari, a la mitad de la caminata de 12 kilómetros desde Katra hasta el santuario.

La agencia de noticias ANI también informó que el Shri Mata Vaishno Devi Yatra fue suspendido debido a un deslizamiento de tierra y fuertes lluvias el miércoles 27 de agosto. Además, el Jammu y Cachemira Teniente gobernador Manoj Sinha También ha ordenado a la constitución de un comité de tres miembros de alto nivel para investigar las causas del deslizamiento de tierra.

El comité de tres miembros constituido por Manoj Sinha será hablado por Shale Kabra, Secretario Principal adicional del Departamento de Jal Shakti, Jammu y Cachemira. Además, el comité también involucra al Comisionado de División y al Inspector General de Policía, Jammu.

La orden oficial publicada por Manoj Sinha destacó que «el comité ha tenido la tarea de realizar una investigación detallada y presentar su informe dentro de dos semanas a LG Sinha, quien también es el presidente de la Junta de Santuario Shri Mata Vaishno Devi (SMVDSB)», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Además, agregó que «el Comité examinará en detalle las causas y razones detrás del incidente y señalará cualquier fallas, evaluará las respuestas en forma de medidas de rescate y alivio, y sugerirá SOP y medidas apropiadas para prevenir la recurrencia de tales incidentes en el futuro».

Un funcionario, mientras se dirige a la situación preocupante en Vaishno Devi Mandirdijo que «la Junta del Santuario Shri Mata Vaishno Devi (SMVDSB) expresa un profundo dolor por la trágica pérdida de la vida de los peregrinos en el desastre natural el 26 de agosto», según lo citado por la agencia de noticias ANI. La declaración oficial también aclaró los detalles objetivos para contrarrestar los informes de medios engañosos.

