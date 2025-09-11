Jammu Cachemira CM Omar Abdullah condena el arresto del diputado de AAP Sanjay Singh







Mientras ataca a los oponentes, El primer ministro de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, El jueves dijo que el miembro de AAP Rajya Sabha, Sanjay Singh, fue detenido ilegalmente en Jammu y Cachemira.

Sanjay Singh, junto con otros miembros de la AAP, llegó a Srinagar el miércoles después del MLA de la fiesta de Doda. Junto con Sanjay Singh, Mehraj Malik también fue detenido bajo la estricta Ley de Seguridad Pública.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la policía también fruscó el jueves una marcha de protesta por AAP contra la detención al no permitir que los miembros del partido, incluido Singh, se muden de la casa del circuito.

Mientras criticaba al gobierno, Omar Abdullah dijo: «El uso del PSA contra el MLA (Doda) está equivocado. Y ahora ha agravado el error al detener ilegalmente a un miembro de Rajya Sabha. ¿Ha cumplido alguna orden de detención sobre él?»

Además, agregó: «Esto no es bueno para la democracia en Jammu y Cachemira, y el mensaje que envía tampoco es bueno. Aquellos que lo están haciendo deberían reconsiderar sus acciones», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Afirmando que si alguien tuviera una objeción al comportamiento del MLA, el problema podría haberse abordado con la Secretaría de la Asamblea.

El CM de Jammu y Cachemira dijo además: «Si es su comportamiento a lo que tiene una objeción, podría haber sido abordado con la Secretaría de la Asamblea o el Presidente. Pero el uso de PSA está mal», como se cita por la agencia de noticias PTI.

Mientras se reúne MP de AAP Sanjay SinghEl padre, Omar Abdullah, le aseguró que «todos estamos contigo durante este momento difícil y ofreceremos toda la ayuda».

Abdullah agregó además: «Mi consejo para los líderes de la AAP es involucrar a un abogado que comprende el PSA y ha tratado tales casos. Esta ley no está en vigor en ningún lugar del país, excepto Jammu y Cachemira. Si traen un abogado desde afuera, le llevará tiempo comprender la ley.

«He hablado con algunos abogados … yo mismo tuve que luchar contra el PSA en 2020. Contié a un abogado aquí que impugnó el caso en la Corte Suprema», según la agencia de noticias PTI.

Abdullah también arremetió contra los medios de comunicación por informar la detención de líderes políticos como un reclamo en lugar de un hecho.

Mientras mostraba indignación, Abdullah afirmó: «Usted está haciendo preguntas como si Sanjay Singh estuviera mintiendo. No es su afirmación sino la verdad. Repetidamente los canales y los periódicos dicen que nosotros (los políticos) afirman … Esto no es una afirmación. Esta es la verdad», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Primer ministro Omar Abdullah también dijo: «Mientras que la administración de LG, que controla la maquinaria de leyes y orden en Jammu y Cachemira, afirma que todo está bien en Jammu y Cachemira», como cita la agencia de noticias PTI.

(Con entradas de PTI)





