Jammu: BSF recupera heroína valorada en 25 millones de rupias arrojada por un dron paquistaní







En un brote importante, las fuerzas de seguridad frustraron el lunes un importante intento de contrabando de narcóticos desde el otro lado de la frontera internacional. Fuerzas de seguridad Durante la operación se recuperaron dos bolsas, lanzadas por un dron paquistaní. La bolsa confiscada por las fuerzas supuestamente contenía más de cinco kilogramos de heroína por un valor de más de 25 millones de rupias en el mercado internacional, dijeron las autoridades.

Según informó la agencia de noticias PTI, la recuperación de narcóticos se realizó cerca del puesto fronterizo Jatinder en el sector RS Pura durante una operación de búsqueda conjunta de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) y la policía.

Los funcionarios, al tiempo que afirmaron sobre la operación, dijeron que “la operación de búsqueda se inició alrededor de las 6 de la mañana después de que un dron paquistaní fuera visto sobrevolando el lado indio”, según cita la agencia de noticias PTI.

Un portavoz de la BSF, aunque elogió la operación de las fuerzas de seguridad, dijo que, actuando sobre la base de información precisa, las tropas frustraron otro intento de los contrabandistas con base en Pakistán de introducir narcóticos en territorio indio.

El BSF El portavoz afirmó: “Durante una operación de búsqueda iniciada en las horas de la mañana del 27 de octubre cerca de la aldea de Bidipur, el personal alerta de BSF recuperó dos paquetes de color amarillo (que contenían 10 paquetes pequeños envueltos en ellos) que pesaban aproximadamente 5.300 kg”, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Añadió además: «Se recuperó presunto contrabando de tierras de cultivo cercanas a la aldea de Bidipur. Se sospecha que la sustancia es heroína y parece haber sido lanzada con un dron desde el otro lado de la frontera. Se está llevando a cabo una búsqueda exhaustiva del área», según PTI.

Además, enfatizó que se ha llamado a la policía para que tome las medidas necesarias y que ahora se están llevando a cabo más investigaciones al respecto.

Un funcionario de policía afirmó además que el caso se había registrado conforme a los artículos pertinentes de la ley y que se estaban realizando más investigaciones.

Anteriormente, el 26 de octubre, la Fuerza de Seguridad Fronteriza también incautó heroína, pistolas y drones cerca de Amritsar y Ferozepur.

Según IANS, las tropas del BSF recuperaron el domingo, durante una operación, un paquete de heroína, que pesaba 553 gramos, de un campo agrícola en Bhaini Rajputana, cerca de Amritsar.

Un día antes, siguiendo un aviso proporcionado por el ala de inteligencia, las tropas de BSF en servicio también recuperaron un dron DJI AIR 3S cerca de la aldea de Daoke en Amritsar, informó IANS.

Una declaración oficial de las autoridades decía: «Con el fin de eliminar cualquier posibilidad de actividades terroristas en la región fronteriza, las tropas de la BSF han neutralizado y recuperado con éxito un dron DJI Mavic 3 Classic que llevaba una pistola con un cargador de un campo agrícola cerca de la aldea de Kahangarh en Amritsar».

(Con aportes de PTI e IANS)





