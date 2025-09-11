Jamie Vardy reveló la razón para elegir Cremonse y un club con Emil Audero

Italia, Viva – Striker de envejecimiento británico, Jamie Vardyse unió oficialmente al club de la liga italiana, CremonésAl final del mercado de transferencias este verano. Vardy reveló las razones detrás de su decisión de mudarse a la Serie A y comenzó una nueva aventura a la edad de 38 años.

Según la declaración oficial del club el jueves (11/9/2025), Vardy admitió que la mudanza a Italia no fue fácil. Sin embargo, después de discutir con la familia y mantener conversaciones intensas con el entrenador de Comonese, confiaba en su elección.

«Gracias a la tecnología, puedo hacer llamadas de zoom con los gerentes. Hablamos durante 45 minutos a 1 hora. Mostró un gran deseo por este club y cómo hacerlo realidad», dijo Vardy.

«Y con solo mirar sus ojos y lo que quiere, realmente toca mi corazón. Como futbolista, siempre será divertido sentirse necesario», continuó la ex estrella de Leicester City.

El apoyo familiar es un factor importante

Vardy enfatizó que el apoyo de su familia fue muy fundamental en la decisión de mudarse a Italia. Se dio cuenta de que el desafío de la adaptación vendría, tanto dentro como fuera del campo.

«Sin su apoyo, no podré hacer nada. Sabemos muchas cosas nuevas más tarde y tal vez sea difícil al principio, pero este es un desafío que hemos anticipado», dijo Vardy.

Agregó que sus hijos estaban incluso muy entusiasmados por dar la bienvenida a la mudanza. «No pueden esperar para explorar el nuevo estadio y han aprendido el horario. También aprenderán nuevos idiomas, que por supuesto son importantes», agregó.

Antes de finalmente aterrizar en Crémonos y se convirtió en un equipo de equipo de portero Equipo nacional indonesio, Emil DaringSe rumoreaba que Vardy estaba en demanda por grandes clubes como Valencia, Celtic, a Napoli. Sin embargo, la elección finalmente cayó al club de promoción de la Serie A.

Herencia en Leicester City

Vardy llegó a Cremonese con una transferencia gratuita después de que su contrato con Leicester City terminó en el verano de 2025. Durante 13 años con el uniforme de los Foxes, apareció en 500 partidos con un puntaje de 200 goles y 71 asistencias.

El jugador nacido en Sheffield también formó parte de la historia más grande de Leicester, a saber, cuando ganó la Premier League 2016, la Copa FA 2021 y Community Shield 2022.

Ahora, Vardy está listo para abrir una nueva hoja en Italia, aportando experiencia, mentalidad de campeón y ambiciones para ayudar a Cremonese a competir al más alto nivel.