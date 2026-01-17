Jamie-Lynn Sigler mantuvo en secreto su diagnóstico de EM durante 25 años

Jamie-Lynn Sigler se emocionó durante una entrevista reciente con ABC (vía Semanal de entretenimiento) en el que habló sobre su reciente aparición como invitada en “Grey’s Anatomy” como doctora con esclerosis múltiple. Dijo que el papel era extremadamente personal, dado que le diagnosticaron la enfermedad hace 25 años y sintió que necesitaba “mantenerlo en secreto” por miedo a perder el trabajo.

Ella le dijo a ABC: «Pensar en hace 25 años, cuando me diagnosticaron y tuve que mantenerlo en secreto, pensando que si alguien sabía que tenía EM, eso significaba que nunca volvería a trabajar, y estar ahora en una posición en la que el hecho de tener EM inspiró un papel en una historia de un programa como ‘Anatomía de Grey’, nunca te habría creído».

Sigler, que en ese momento estaba trabajando en el legendario drama de HBO “Los Soprano”, tenía 20 años cuando le diagnosticaron EM. No hizo pública la noticia hasta 2017, cuando se sentó con el Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple.

El 15 de enero, Sigler apareció en “Grey’s Anatomy” como la Dra. Laura Kaplan, una uróloga con EM. En su episodio, le da consejos al Dr. Richard Webber, interpretado por James Pickens Jr., sobre cómo tratar mejor su cáncer de próstata.

Sigler dijo que su objetivo con el papel era «mostrar a alguien en su poder» y dar una descripción auténtica de alguien que vive y prospera con EM.

«Mi primera toma, en la que digo las palabras ‘Tengo EM’, fue muy emotiva para mí», dijo.