Jamie Lee Curtis llama a la crítica una revisión de ‘Harsh’ para ‘Freakier Friday’

Jamie Lee Curtis No tiene miedo de hacer que los críticos sepan lo que piensa de sus críticas.

Curtis protagonizó recientemente «Viernes más extraño«La secuela de su comedia de intercambio de cuerpo 2003» Freaky Friday «. La película la ve repetir el papel de Tess Coleman junto con su coprotagonista original y su hija en pantalla, Lindsay Lohan. Publicar en Instagram El viernes, Time compartió un extracto de la revisión de la película de Stephanie Zacharek.

En la revisión, ella escribió: «Nadie, hasta donde sabemos, en realidad le pidió a Disney una secuela de la comedia boyante, sorprendentemente desagradable de la generación ‘Freaky Friday’ de 2003.

Curtis respondió comentando sobre la publicación: «Parece un poco duro. A algunas personas les encanta. Siendo uno».

Parece que Zacharek está en minoría con su revisión negativa. «Freakier Friday» se encuentra con un puntaje de audiencia del 73% y 94% en el agregador de revisión Rotten Tomatoes. La película también está actuando bien en la taquilla, recaudando $ 12.7 millones el viernes con un bruto bruto de tres días proyectado de $ 27 a $ 30 millones.

«Freakier Friday» tiene lugar décadas después del original. Anna ahora tiene a su propia hija (Julia Butters) y una hijastra pronto (Sophia Hammons). Mientras intenta navegar las luchas de fusionar a sus dos familias, Anna, su madre Tess, su hija y su hijastra se enredan en un intercambio de carrocerías de cuatro vías.

Apareciendo junto a Lohan, Curtis, Butters y Hammons están Manny Jacinto, Mark Harmon, Chad Michael Murray y Maitreyi Ramakrishnan. Nisha Ganatra dirigió la película con un guión de Jordan Weiss, Elyse Hollander y Mary Rodgers.

En su revisar para VariedadOwen Gleiberman estaba interesado en la tan esperada secuela, escribiendo que la película clavó la «psicología de bofetada» del género de intercambio de cuerpo con «aplomo pesado».