Jamie Lee Curtis dice que su madre «gracias a Dios» canceló la audición de «Exorcista»

Jamie Lee Curtis agradece que su madre, estrella de cine, la haya hecho esperar para empezar a actuar en películas de terror.

Durante una aparición reciente en “The Drew Barrymore Show” (vía Gente), Curtis dijo que un productor quería que ella hiciera una audición para “El Exorcista”. Sin embargo, su madre, Janet Leigh, cerró la oportunidad, protegiendo a su hija de 12 años de la fama temprana y de cualquier trauma potencial que surgiera al protagonizar una de las películas más aterradoras jamás realizadas.

“Llamó a mi mamá y le dijo: ‘Oye, estoy produciendo la película del libro ‘El Exorcista’. ¿Dejarás que Jamie haga una audición para ello?’”, recordó Curtis. “Y en ese momento yo tenía probablemente 12 años y era lindo y un poco atrevido y tenía cierta personalidad y estoy seguro de que él me vio en una fiesta y dijo: ‘Oh, ella sería divertida’. Y mi madre dijo: ‘No’”.

Luego le dijo al presentador Barrymore: «Mi mamá realmente quería que yo tuviera, gracias a Dios, una infancia, lo cual entiendo que no tuviste. No tuviste esa opción». El primer papel de Barrymore fue en «ET el extraterrestre». Tenía sólo siete años interpretando a la hermana menor de Elliot.

Linda Blair finalmente sería elegida como la niña poseída, Regan. Fue nominada en los premios Acadmey de 1974 como mejor actor de reparto por el papel.

Curtis eventualmente se convertiría en sinónimo del género de terror, y apareció por primera vez en el clásico de 1978 “Halloween” a los 19 años. En los años siguientes, Curtis protagonizó películas como “The Fog”, “Prom Night” y “Terror Train”. Recientemente repitió su papel de “Halloween” de 1978, Laurie, para “Halloween Ends” de 2022.