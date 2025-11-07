Jamie Lee Curtis celebra la barrida demócrata del día de las elecciones

Jamie Lee Curtis no rehuyó la política al aceptar el Premio Humanitario Jane Fonda en la Mujeres en el cine Honores el jueves en el Beverly Hilton. Tomando la mano de Fonda, quien entregó el reconocimiento a Curtis, hizo referencia a las elecciones del 4 de noviembre, en las que el Partido Demócrata ganó carreras clave en todo el país.

“Dado que se trata de mujeres en el cine, que apoya a las mujeres en una industria que a menudo las rechaza, al igual que la política, hoy estoy muy emocionado de estar aquí dos días después del repudio del régimen autoritario”, comenzó Curtis, y luego destacó específicamente las victorias de “dos mujeres hermosas”, la gobernadora electa de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y la gobernadora electa de Virginia, Abigail Spanberger.

Curtis también verificó el nombre del Comité recientemente relanzado para la Primera Enmiendacuya formación Fonda anunció el 1 de octubre. Curtis es uno de sus miembros inaugurales.

“mi padre [actor Henry Fonda] «Fue miembro del primer Comité para la Primera Enmienda», dijo Fonda. «Pero fíjate en esto. Se trataba de una pequeña parte del gobierno que nos robaba nuestra Primera Enmienda. En este momento, es todo el gobierno federal. Es mucho, mucho peor que lo que existía en los años 40 y 50, y por eso tenemos que hacer algo al respecto”.

Antes de la ceremonia, Fonda habló con Variedad sobre lo mucho que admiraba el espíritu activista de Curtis.

“Lo que realmente me impactó fue cuando el [California wildfires in January] estaban furiosos y a mis amigos les quemaron sus casas (fue trágico) y entonces oí que Jamie Lee donó un millón de dólares para ayudar a los bomberosy simplemente me hizo llorar. Es un gesto magnífico y ejemplifica quién es ella”, relató Fonda.

Curtis ha estado involucrado en numerosas iniciativas benéficas, incluidas Children’s Hospital Los Angeles, Project Angel Food, AIDS Walk y su propia organización, My Hand in Yours.

Al igual que Fonda, Curtis también fue criada por padres estrellas de cine, Tony Curtis y Janet Leigh, y le dio crédito al activismo de su madre por inspirarla. A través de la organización SHARE (Share Happily and Reap Endless), Leigh ayudó a producir y actuar en una recaudación de fondos anual que recaudó fondos para mejorar las vidas de los niños. En sus 73 años de historia, SHARE ha recaudado más de 70 millones de dólares. Curtis trajo a una miembro original de SHARE y amiga de su madre, Dolores Nemiro, a WIF Honors como su cita.

«Crecí como una mujer joven viendo a este grupo de mujeres… reunirse y montar un gran espectáculo en beneficio de estos niños», explicó Curtis. “Crecí de inmediato y vi que no se trataba de ellas… realmente lo que vi fue: ‘Oh, te unes a otras mujeres para ayudar a otras personas’. Entonces, cuando me convertí en adulto, lo reflejé en las organizaciones de las que he formado parte”.

La justicia social, la igualdad de las mujeres y el clima político nacional fueron temas frecuentes en los discursos de la velada. Al aceptar el premio Crystal Award for TV Advocacy, el productor de “Forever” regina rey y la creadora Mara Brock Akil hablaron durante una mesa redonda sobre la importancia de adaptar la novela fundamental de Judy Blume de 1975 a la experiencia negra moderna.

«Creo que es importante para nosotros ver cuánto nos parecemos, y creo que esa es la razón por la que la gente respondió a ‘Forever’ de la forma en que lo hizo», dijo King.

El trabajo de Women in Film también se destacó a lo largo del programa, particularmente en el trabajo de la organización para lograr una mayor equidad para las mujeres tanto delante como detrás de la cámara. El equipo detrás de “Hedda” de Amazon MGM, que recibió el premio Crystal Award for Film Advocacy, habló sobre el impacto de tener una producción dirigida mayoritariamente por mujeres.

«Es tan increíble estar en compañía de tantas mujeres que siento que han sido… el prototipo para mí, que me han hecho entender qué es lo que quiero, qué es lo que puedo ser», estrella Teresa Thompson dicho. “Supongo que espero que podamos ingresar a estos espacios, no desde un lugar de profunda necesidad, sino simplemente de celebración”.

Maude Apatow fue nombrada Rostro del Futuro. Recientemente, Apatow terminó su debut como directora, “Licencia poética” que se estrenó con gran éxito en TIFF.

“Mi mujer favorita en el cine es mi madre, Leslie Mann”, relató Apatow. “Toda mi vida la he visto ofrecer actuaciones increíbles, pero nada podría haberme preparado para ver su talento de cerca cuando la dirigí, su capacidad para ser hilarante, emotiva y desgarradora al mismo tiempo es alucinante, el compromiso con su oficio y la dignidad con la que se comporta siempre serán mi estrella del norte”.

Kristin Wiigquien actualmente protagoniza y produce la última temporada de Apple TV+ “Palm Royale”‘ ganó el primer premio Icon de WIF.

«Quiero seguir contando historias sobre mujeres con mujeres, y estoy muy feliz de que se sigan contando», dijo Wiig en su discurso de aceptación.

Vea más fotos de WIF Honors a continuación.

