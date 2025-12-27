Jamie Campbell Bower sobre Mr. WhatsIt, inspiración de culto

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de la Temporada 5, Volumen 2 de “Cosas más extrañasahora transmitiendo en Netflix.

Jamie Campbell Bower está acostumbrado a interpretar al gran malo, ya sea que se llame Vecna, One o Henry. Pero en el Volumen 2 de “Stranger Things”, lleva al personaje un paso más allá, posiblemente en su interpretación más espeluznante hasta el momento, similar a la de un líder de culto, como Mr. WhatsIt.

“Jim Jones fue una de las primeras referencias para mí”, dice Bower, citando al líder de la secta Peoples Temple, quien en noviembre de 1978 llevó a más de 900 de sus seguidores a suicidarse en masa en Jonestown, Guyana. «Estaba en el panel de estado de ánimo, incluso con respecto a ciertas cosas que dice cuando todos los niños están frente a él. Hubo puntos en los que pensé: ‘¿Digo la palabra «tú» o uso la palabra «nosotros»? Ahora somos una familia. ¡Eso es realmente desalentador! Puede eliminar totalmente la idea de autonomía, así que definitivamente tenía que haber ese nivel de líder de culto en él”.

Aunque el Sr. WhatsIt no mirar A pesar de ser un villano como Vecna, fue igual de “aterrador” interpretar a un personaje diferente, dice Bower: “Había mucho miedo al interpretar eso”.

Su enfoque para la temporada 5 en general fue muy diferente al de la temporada 4, cuando estaba elaborando los recuerdos de Henry.

«Lo que viste en la temporada 4 sucedió y fue real. Es muy parecido a: ¿qué tan amable puedo ser con estos pobres niños para hacerlos sentir lo más cómodos posible en este mundo? ¿Y qué parte de mi experiencia estoy enterrando en eso? Y siempre es un perspectiva realmente aterradora «Cuando estás sentado frente a otro actor y tus intenciones están tan profundamente enterradas», dice. «Hay un nivel de verdadera deshonestidad en eso, y eso es realmente aterrador». Es realmente difícil, sobre todo frente a un niño”.

Cortesía de Netflix

Cuando Bower asumió el papel por primera vez, dijo Variedad sobre la humanidad en la que se centró mientras juegas a Vecna. Ahora, es un poco más difícil acceder a eso, ya que el personaje empeora cada vez más y mata a más y más personas, pero, dice Bower, todavía está ahí.

«Definitivamente puedo ver una humanidad», dice ahora. «Cuánto de eso se describe en este volumen está abierto a discusión e interpretación; definitivamente hay traumas y experiencias presentes pero inexplorados en este momento».

Habiendo visto la precuela del programa «Stranger Things: The First Shadow» antes de la temporada 5, Bower sabía que algo que le sucedió a Henry a los 8 años en una cueva había sido una «experiencia monumental» que «alteró su vida»; nunca volvió a ser el mismo después de eso. Luego, les rogó a los hermanos Duffer más información sobre la historia de fondo de Henry.

«Era algo que realmente sentí que tenía que sacarle a Matt y Ross Duffer. No fueron muy comunicativos con eso, porque obviamente querían protegerlo, pero para mí era importante saber qué era y por qué era así», dice. “Así que era simplemente cuestión de llevarme lo que había aprendido de la obra y luego simplemente irritarme y hacer preguntas”.

En el episodio 6, mientras Max (Sadie Sink) y Holly (Nell Fisher) se abren camino a través de los recuerdos de Henry, buscando una salida a su paisaje mental, encuentran lo que podría ser la respuesta a lo que le sucedió. En el pozo de una mina, el joven Henry se encuentra con un hombre herido que sostiene una maleta plateada y, presa del pánico, le dispara a Henry en la mano. Holly y Max observan cómo Henry mata a golpes al hombre en defensa propia y comienzan a abrir el caso, pero luego Max llama a Holly para que se vaya. Cuando se le pregunta qué hay dentro de esa maleta plateada, Bower responde con una sola palabra: «razón».

¿En cuanto a lo que puede decir sobre el final de la serie, que llegará a Netflix el 31 de diciembre? Espere lo inesperado. La última escena del episodio 7, «El puente», es Henry y los 12 niños que ha secuestrado (la mayoría de los cuales lo adoran, como si fueran el líder de una secta) uniéndose de la mano en la mesa de la cena de Creel. Los necesita para completar la búsqueda de Vecna ​​para rehacer el mundo, presumiblemente reemplazando Rightside Up con Abyss.

«El final de 7 es una preparación increíble para lo que está por venir. Y si crees que sabes lo que vendrá al comienzo de 8, probablemente estés equivocado», dice Bower. «Realmente explota. Cualquier cosa que creas saber será superada».

