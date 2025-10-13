Jamie Bell y Cosmo Jarvis se unen a ‘The Uprising’ de Paul Greengrass

Jaime Bell, Cosmo Jarvis y Thomas McKenzie viajará a la Inglaterra del siglo XIV para Pablo Greengrass‘ “El levantamiento”. La epopeya histórica se desarrolla durante la Revuelta de los Campesinos y está protagonizada por el previamente anunciado Andrew Garfield. Focus Features distribuirá “The Uprising” a nivel nacional. El reparto también incluye a Jonny Lee Miller y Woody Norman.

Garfield interpretará al líder de una dramática rebelión contra el rey Ricardo II. El levantamiento tuvo lugar a raíz de la Peste Negra, cuando el rey estaba recaudando impuestos más altos para financiar la Guerra de los Cien Años. Anteriormente se anunció que Katherine Waterston también se uniría al elenco.

Los créditos de Bell incluyen «All Of Us Strangers» y «Undertow». Jarvis protagonizó la sensación del streaming «Shogun». McKenzie apareció en “Jojo Rabbit y “Last Night in Soho”. El trabajo de Miller incluye “Elementary” y “Trainspotting”. La IMDB de Norman incluye “Sukkwan Island” y “C’mon C’mon”.

Jason Blum produce a través de Blumhouse, junto a Gregory Goodman, Joanna Kaye y Greengrass. Lars Sylvest también producirá a través de Thank You Pictures y Joe Neurauter lo hará a través de Supernix.

El proyecto más reciente de Greengrass, “The Lost Bus”, estuvo protagonizado por Matthew McConaughey y America Ferrera. Debutó en cines antes de mostrarse en Apple TV.

