James Van Der Beek subasta artículos de ‘Dawson’s Creek’ por los costos del cáncer

James Van Der Beek está buscando financiación adicional para ayudar a cubrir los costos de su tratamiento contra el cáncer. La estrella de “Dawson’s Creek”, de 48 años, eligió asociarse con Propstore para vender recuerdos que obtuvo a lo largo de su carrera.

El catálogo incluye vestuario, accesorios y piezas escenográficas, con listados como el collar de graduación que Dawson de Van Der Beek le regaló a Joey (Katie Holmes) para el baile de graduación en «Dawson’s Creek» y los zapatos y el sombrero West Canaan Coyotes que usó Van Der Beek en la película de 1999 «Varsity Blues».

«He estado almacenando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida ha presentado recientemente, está claro que ahora es el momento», dijo Van Der Beek. Gente. «Aunque siento cierta nostalgia al deshacerme de estos artículos, se siente bien poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore para compartirlos con aquellos que han apoyado mi trabajo a lo largo de los años».

Los artículos saldrán a la venta a través de la subasta en vivo anual Winter Entertainment Memorabilia de Propstore, que se realizará del 5 al 7 de diciembre. Todas las ganancias se destinarán a los costos médicos de Van Der Beek.

A Van Der Beek le diagnosticaron cáncer colorrectal en etapa 3 el año pasado. El cáncer colorrectal, que comienza en el colon o el recto, es el tercer cáncer más común diagnosticado tanto en hombres como en mujeres en los EE. UU., según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. En los EE. UU., aproximadamente 1 de cada 23 hombres y 1 de cada 25 mujeres serán diagnosticados con esta forma de cáncer a lo largo de su vida.

«He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he tomado medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia», dijo Van Der Beek a People cuando reveló su diagnóstico al público. «Hay motivos para el optimismo y me siento bien».

Según los Centros para el Control de Enfermedades, el cáncer colorrectal tiene el segundo costo de tratamiento más alto de cualquier forma de cáncer. En 2020 se gastaron más de 24.300 millones de dólares en tratamientos en EE. UU., lo que representa el 11,3 % de los costos del tratamiento del cáncer en el país.