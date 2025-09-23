James van der Beek, Steven Spielberg Videos

El elenco de «Dawson’s Creek«Se reunieron el 22 de septiembre para una reunión emotiva y poderosa en la ciudad de Nueva York.

Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua JacksonMary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y el ocupado Philipps subieron al escenario en el Teatro Richard Rodgers para leer el episodio piloto de 1998. Lin-Manuel Miranda intervino para James van der Beekquien no pudo asistir debido a una enfermedad.

La noche, narrada por Renée Elise Goldsberry, era recaudar dinero para f cáncer y Van der Beek, que lucha contra el cáncer colorrectal. Antes y después de la lectura del guión, Van der Beek apareció en la pantalla a través del mensaje de video, ahogado.

«No puedo creer que no pueda abrazar a mis compañeros de elenco», dijo en el primer video. «Quería pararme en esa etapa y agradecer a cada persona en este teatro por estar aquí esta noche».

Después de que terminó el episodio, Van Der Beek regresó a la pantalla.

«Ahora, nadie en su sano juicio dibujaría un paralelo entre los dos, pero una gran similitud entre Dawson y el» fantasma de la ópera «es que ambos se enfrentaron a la realidad de que la mujer que amaban realmente amaba a alguien más, dijo:» Ve a él. Ve a él ahora antes de cambiar mi opinión «. Solo uno resultó en un meme de la cara llorando ”, dijo Van Der Beek. Pasó a presentar a Norm Lewis al escenario para interpretar «La música de la noche».

Otra sorpresa de la noche fue cuando Steven Spielberg, el héroe de Dawson a lo largo de la serie, apareció en la pantalla con un mensaje. «Dawson, lo lograste. Tal vez algún día, tendré un armario de Dawson», dijo. (El video puede ser visto aquí.)

Al final de la noche, Goldsberry dio permiso a la audiencia para filmar, y ella comenzó a cantar la canción principal, «I Don’t Want to Wait» de Paula Cole. Luego se unió al resto del elenco y a las hijas de Van der Beek, quienes cantaron versos en solitario. Su esposa, Kimberly Van Der Beek, y el resto de sus hijos se unieron al escenario. (Vea el video a continuación).

La reunión Fue idea de Williamsel creador del programa dijo Variedad exclusivamente antes del evento. «Ella me alistó [her husband and “Hamilton” director,] Thomas [Kail] y Greg [Berlanti] para ayudar. A partir de ahí, otros se unieron a la fiesta de planificación. Jason Moore acordó dirigir, y estábamos fuera y corriendo. Elegir una cita tomó un tiempo, pero toda nuestra familia de ‘Dawson’s Creek’ estaba emocionada de hacer esto y muy complaciente y generoso con su tiempo «.