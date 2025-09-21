James Van der Beek sale de la reunión de ‘Dawson’s Creek’ debido a una enfermedad

James van der Beek tomar a Instagram El domingo por la noche para revelar que no se unirá a la reunión de «Dawson’s Creek» del lunes debido a una enfermedad estomacal. Afortunadamente para los fanáticos, tiene un suplente ganador de Tony para tomar su lugar: Lin-Manuel Miranda.

«Esta es la noche en la que la mayoría estaba esperando más desde que mi ángel Michelle Williams dijo que lo estaba armando, en enero», escribió. «Así que puedes imaginar lo destripado que estaba cuando dos virus estomacales conspiraron para noquearme de la comisión y mantenerme en el peor momento posible. A pesar de todos los esfuerzos … no llegaré allí».

«Pero tengo un suplente», contuvo. «Un reemplazo ridículamente sobrecalificado que habría sido el número 1 en mi lista de deseos (si alguna vez hubiera soñado que estaría disponible). Alguien que mis hijos definitivamente considerarían una actualización sobre mí … además, él ya sabe cómo llegar al teatro, así que eso es conveniente. El papel de» Dawson «, generalmente interpretado por James van der Beek … será interpretado por Lin-Manuel Miranda. No puedo ser bueno.

Más por venir …