James Sweeney en Olsen Twins, Toe Sucking y Dylan O’Brien

James Sweeney tiene algo para los gemelos. En su nueva comedia oscura extraña, «Twinless» Él y Dylan O’Brien interpretan a Dennis y Roman, dos hombres que forman una amistad poco probable cuando se encuentran en un grupo de apoyo para personas cuyos gemelos idénticos han muerto.

En una escena, se muestra a Dennis viendo a Mary-Kate y Ashley Olsen en su comedia de 1995 «Toma dos». Sweeney, quien escribió y dirigió «Twinless», contactó a los ex actores infantiles con una carta. «Creo que propuse mi amor por ellos y les supliqué que usaran su semejanza del clásico ‘Toma dos'», recuerda. «Por cierto, no están jugando gemelos reales en la película. Solo están interpretando a personas que se ven idénticas entre sí».

Desde el estreno de la película en Sundance a principios de este año, muchos han asumido que Sweeney tiene un gemelo en la vida real, no lo hace. «Creo que los gemelos estaban muy incrustados en el espíritu cultural de mi infancia», explica. «No eran solo los Olsens, sino también ‘hermana, hermana’ y ‘la trampa para padres’. Y para mí, ser un mocoso militar y tener que saltar y comenzar más varias veces, creo que fue una especie de fantasía del mejor amigo perfecto que comparte tus oraciones y quiere hacer todas las actividades que quieres hacer.

O’Brien no solo toca a Roman sino que también retrata a su gemelo, rocoso, en flashbacks. «Quería que alguien que creía tuviera la versatilidad de extraer de diferentes personajes, no solo en términos de transformación física y emocional, sino también tonalmente, cómica y dramática. Creo que eso es algo que Dylan tiene en espadas», dice Sweeney. «Y aunque me sentí seguro de eso, conocerlo y luego desarrollar la película y trabajar con él, realmente superó mis sueños más salvajes. Creo que es realmente un camaleón, lo que considero raro en alguien que también es un actor de hombre líder más tradicional y carismático. Creo que eso es tan especial».

Si bien se ha prestado mucha atención a la escena de sexo de Dennis y Rocky, hay otro momento muy íntimo del que Sweeney y O’Brien no han hablado hasta ahora. Mientras Dennis le está dando a Roman un masaje de pie (su amistad se convierte en un bromance bastante codependiente), comienza a chupar uno de sus dedos.

«Tenía una almohada sobre mi cara todo el tiempo porque me estaba riendo», dice O’Brien, antes de señalar: «También me froté el dedo del pie en la bañera de antemano».

Sweeney dice: «Esa fue la parte fácil del día. Había tantas otras cosas en esa escena que me preocupaba más. Estaba más preocupado por los disparos que siguieron en términos de mi preparación emocional».

Los actores tenían mucho tiempo para sentirse cómodos entre ellos. O’Brien había estado apegado al proyecto durante unos cuatro años antes de que la película finalmente se volviera verde. «Fue similar en mi primera característica [2019’s “Straight Up”]. Tuvieron tramos de tiempo similares en términos de cuánto tiempo pasan los proyectos del inicio a la producción «, dice Sweeney.» Creo que mi promedio de bateo es como siete, ocho años. Reclamaré el adjetivo positivo, que es la resiliencia. Pero tal vez la terquedad sería el otro lado de esa moneda «.

«Diría lo que fue diferente entre este y mi primer proyecto es que conocí a David Permut, mi productor, en 2019 y Dylan en 2020. Así que este compartí el dolor de presionarlo cuesta arriba durante todos esos años, lo que también hizo que compartir los frutos de los laboristas fuera mucho más gratificante», continuó. «Pero también creo que es una historia que me habla. Me encantan las películas sobre la amistad. Los temas de la soledad, así como la identidad y el perdón, son conceptos en los que estoy realmente interesado».

Sweeney también ha pasado tiempo trabajando en televisión, especialmente como escritor de la primera serie de videos de videos de Gloria Calderón Kellett «With Love». «Me encanta la televisión», dijo Sweeney. «‘Buffy the Vampire Slayer’ es la razón por la que soy quien soy. Creo que la televisión es un lugar interesante en este momento. Creo que en este momento estoy enfocado en la película, pero estoy tratando de averiguar dónde encaja mi voz en la televisión de una manera que funciona en el mercado».