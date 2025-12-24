James Ransone salvó a una mujer de una agresión sexual, revela un vecino

Una mujer llamada Molly Watts ha rendido homenaje a El fallecido actor James Ransone, fallecido el domingo. y reveló que una vez la había salvado de ser agredida sexualmente cuando eran vecinos.

“Ayer descubrí que @jamesransone murió», escribió Watts en Instagram. «Normalmente soy privado, pero quiero decir públicamente que estoy muy agradecido de que este hombre haya existido y no sé si la trayectoria de mi vida sería la misma si no lo hubiera hecho».

En su publicación de Instagram, Watts escribió que había vivido en el mismo edificio que Ransone en Chinatown y que él una vez la había salvado de un agresor.

«Fui atacado en el umbral de nuestro edificio. Grité pidiendo ayuda. Nadie vino. Mi atacante puso sus manos alrededor de mi garganta para que dejara de hacer ruido. No podía respirar. Recuerdo la certeza de que iba a morir o ser violada cuando me estrangularon hasta dejarme inconsciente. PJ escuchó mis gritos y corrió para ayudar. Vino corriendo sin camisa, llevando un bate o una pipa, no estoy seguro de cuál, porque nunca lo vi en acción. Asustó a mi atacante, quien corrió. PJ me persiguió «Lo llevé al edificio al que huyó. Debido a la persecución, la policía pudo identificarlo, un delincuente sexual reincidente me salvó. No estoy seguro de si hubiera tenido la misma vida si él no hubiera huido esa noche».

Continuó: «Incluso como adulta, no estoy segura de cómo habría manejado el peso de lo que podría haber sucedido o cuánto tiempo me tomaría sanar; ya era emocionalmente frágil. Lo que es especialmente difícil para mí con el fallecimiento de PJ es que él vivió con ese tipo de violencia. Lo que yo me salvó, él lo soportó de una forma diferente, a una edad en la que no hay defensa emocional y el yo aún se está formando. Tengo la sensación de que la vida de PJ estuvo atormentada por lo que le sucedió a él». Entonces, este mundo rara vez es amable con las personas heridas, vulnerables y que se portan mal”.

Ransone se suicidó el 21 de diciembre a los 46 años. Era conocido por interpretar a Ziggy Sobotka en “The Wire” y al adulto Eddy Kaspbrak en “It: Chapter Two”. Sus otros créditos recientes incluyen “Black Phone 2”, “V/H/S/85”, “Small Engine Repair”, “What We Found”, Poker Face”, “Seal Team”, “50 States of Fright” y “The First”.

«A lo largo de los años, he pensado en PJ de vez en cuando», añadió Watts. Quería acercarme a él para hacerle saber lo agradecido que estaba de que corriera hacia mis gritos. No lo hice. Lo lamento”. También compartió un enlace de GoFundMe a ayudar a recaudar dinero para la familia de Ransone