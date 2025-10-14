James Norton interpretará al manager de la banda, Brian Epstein


actor inglés James Norton interpretará a Brian Epstein, el veterano manager del Beatlesen la próxima película biográfica musical de cuatro partes del director Sam Mendes.

Protagonizará “The Beatles: un evento cinematográfico de cuatro películas”, como se ha denominado el proyecto poco convencional, junto a Paul Mescal como Paul McCartney, Harrison Dickinson como John Lennon y Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison.

Sony, el estudio detrás de las películas, declinó hacer comentarios sobre el casting de Norton.

Más por venir…



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí