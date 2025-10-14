James Norton interpretará al manager de la banda, Brian Epstein

actor inglés James Norton interpretará a Brian Epstein, el veterano manager del Beatlesen la próxima película biográfica musical de cuatro partes del director Sam Mendes.

Protagonizará “The Beatles: un evento cinematográfico de cuatro películas”, como se ha denominado el proyecto poco convencional, junto a Paul Mescal como Paul McCartney, Harrison Dickinson como John Lennon y Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison.

Sony, el estudio detrás de las películas, declinó hacer comentarios sobre el casting de Norton.

Más por venir…