James McAvoy supuestamente atacó en Toronto Bar mientras estaba en Tiff

James McAvoy Según los informes, fue atacado en un bar de Toronto el lunes mientras asistía al Festival Internacional de Cine de Toronto Para evaluar su debut como director, «California Schemin ‘».

Según un informe de GenteMcAvoy estaba en la habitación de Charlotte en Toronto el lunes cuando un hombre lo golpeó justo antes de la medianoche. La estrella de la «división» supuestamente trató de calmar al agresor antes de que otros vinieran a sacarlo del bar.

Una persona cercana a McAvoy le dijo a People: «James estaba teniendo una reunión informal con los productores de su película y, como luego aprendió más tarde al hablar con el personal, había un hombre que bebía demasiado que estaba siendo escoltada. La espalda de James era para él y el hombre lo golpeó».

La fuente no identificada agregó que McAvoy estaba bien después del supuesto golpe y que se quedó en el bar para reírse del incidente.

«California Schemin ‘» está inspirada en la historia de la vida real de Gavin Bain y Billy Boyd, dos aspirantes a raperos de Dundee, Escocia. Cuando la industria musical de Londres los rechazó en los primeros aughts debido a sus acentos, se vuelven a marcar como Silibil n ‘Brains, un dúo de rap de la costa oeste de los Estados Unidos.

Antes del estreno de TIFF de la película, McAvoy compartió su admiración por Bain y Boyd con VariedadComparándolos con «héroes populares» como «Robin Hood».

«A nadie le importa que los atrapen», dijo McAvoy. «A nadie le importa que nunca lo lograron. Nos encanta que joderan allí y jugaron el sistema. Cuando el sistema se manipuló contra ti, intente socavarlo o eludirlo. ¡Juego el juego!»