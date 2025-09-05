James McAvoy en el debut como director ‘California Schemin’

Muchos actores convertidos en directores emergen de su primera aventura detrás de la cámara un poco con cáscaras. Con James McAvoy Parece ser el TEPT completo.

«¡Estás haciendo malabarismos con todo!» Exclama un tanto exasperado mientras se inclina sobre una mesa de pub cerca de su casa en el norte de Londres (actualmente está fuera del alcohol, pero el café de al lado acaba de cerrar).

«Tienes problemas todos los días. Tienes gente enferma. Tienes gente infeliz. Tienes personas con problemas dietéticos. Tienes una furgoneta de hamburguesas que está en la primera escena que debes regresar, pero él no la moverá a la ubicación porque va a estar en el [Glasgow] ¡Juego de Rangers! Y todo eso está sucediendo momento a momento mientras intentas capturar esta hermosa escena en la cámara «.

McAvoy agotado puede ser, pero el malabarismo interminable valió la pena. «Esquema de California‘”, La película en cuestión, ahora está obteniendo su estreno mundial en Toronto.

La característica salvajemente enérgica cuenta la historia de la vida real de los aspirantes a los raperos escoceses Gavin Bain y Billy Boyd. Descallado por la snoty industria musical de Londres a principios de la década de 2000 debido a sus acentos, la pareja se reinventó como Silibil n ‘Brains, MC anárquicos de la costa oeste de la costa oeste de los Estados Unidos (y no, de Dundee).

El plan descabellado funcionó. Consiguieron un contrato discográfico con Sony Music, grabaron varios álbumes, interpretaron en vivo y aparecieron en MTV, todo bajo la apariencia de sus personajes falsos. Pero trajo consigo angustia personal y en juego y, por supuesto, todo finalmente se derrumbó. Pero no antes de que su estilo de vida de hip-hop, según McAvoy, hubiera acumulado una deuda considerable. «Gavin me dijo que básicamente le debían a Sony £ 1 millón», dice.

California esquema

Festival de Cine de Toronto

Si bien «California Schemin ‘», basado libremente en las memorias del mismo nombre de Bain, puede no haber comenzado como un proyecto de pasión para McAvoy, pronto se convirtió en una.

«Soy un bastardo Jammy … un afortunado actor bastardo», dice, admitiendo que la película fue simplemente una de las muchas que se abrió camino después de decirle a sus agentes que quería dirigir. Pero como un orgulloso escocés de un fondo de clase trabajadora, McAvoy lo vio como un «perfecto» para él, una historia de su tierra natal que no era solo otro «drama arenoso» sino «entretenido, aspiracional y divertido».

Bain (interpretado por Séamus McLeen Ross, actualmente en «Outlander: Blood of My Blood») y Boyd (interpretado por «Cómo tener sexo», Samuel Bottomley) puede haber fallado en su búsqueda para convertirse en estrellas de rap globales, pero eso no es así.

«Son como héroes populares, cosas de Robin Hood», dice McAvoy. «A nadie le importa que los atrapen. A nadie le importa que nunca lo lograron. Simplemente nos encanta que se hayan ido allí y jugaran el sistema. Cuando el sistema se manipuló en su contra, intente socavarlo o eludirlo. ¡Juego del juego!»

También hubo un aspecto cultural en hacer «esquemas de California», una de las pocas películas que McAvoy dice que están «hechas en Escocia, sobre personas escocesas y podrían ser vistas por personas escocesas». Este hecho está subrayado al comienzo de la película, cuando un mural gigante de la famosa escena del inodoro de la película escocesa más famosa de todos los tiempos, el «Trainspotting» de casi 30 años, y su línea «es una marihuana que es escocesa», se ve pintada en una pared (una comisión que la producción de la producción se vio obligada a desencadenarse por el consejo local después del rodaje).

«Esta película es muy importante para mí por muchas razones y en bastantes niveles», dice McAvoy.

Pero alcanzar todo esto pasó factura, y le dio al director de la película un curso accidental en los altibajos (principalmente bajas) del cine independiente.

Solo seis semanas antes de la sesión, financiando por una suma de $ 2 millones, más del 50% del presupuesto de la película, se desmoronó. Mientras su productor se fue a encontrar el dinero de otro lugar, McAvoy podría hacer poco más que seguir adelante. «Acabo de decir, haces lo que tienes que hacer, y si necesitas que entre y estreche la mano de alguien o bese a un bebé o deje caer mis cajones y dejes que alguien me vaya a seguir, solo házmelo saber».

Funcionó, pero con advertencias (no se dejaron caer cajones, por cierto). McAvoy ya estaba obligado a aparecer contractualmente en la película (interpreta a un jefe de sello discográfico ligeramente psicótico: piense en su personaje en «Speak No Evil» pero con un mejor oído para la música), pero otra parte de dinero requirió un cameo. «Necesitábamos a alguien con una cara, un nombre», dice.

Para todas las ideas salvajes que se le arrojan: ¿Tom Cruise? ¿Hugh Jackman? ¿Ewan McGregor? ¿Pato? Stormzy? – McAvoy recurrió al viejo amigo James Corden, quien se mueve como un ejecutivo de música beatboxing jovial inicialmente escéptico de las raíces reales de Silibil n ‘Brains’. «James arrojó un millón de cosas en la pared y en realidad pensamos, todos son muy buenos, pero tenemos que elegir, ¡no podemos tenerlas todas!»

Una vez que las cámaras estaban rodando, tal eran los niveles de ansiedad de McAvoy durante el rodaje de seis semanas que estaba despertando a las 2 de la mañana casi todas las mañanas y comenzó a tomar antihistamínas. Más tarde se dio cuenta de que un dolor de cabeza persistente se debía a él «mordiéndome la mandíbula tan fuerte». En un momento, un médico tuvo que llegar a establecerse porque tanto McAvoy como su protagonista Ross tenían gastroenteritis. «Seamus en realidad tuvo que irse a casa fue tan malo, pero estaba bien para seguir adelante», dice.

James McAvoy con Samuel Bottomley en el set de California Schemin ‘

A pesar de todos los obstáculos financieros de última hora, la falta de sueño, los problemas del estómago y las furgonetas de hamburguesas no cooperativas, con «California ‘esquemas'» ahora completos y listos para enfrentar la música, McAvoy afirma que realmente disfrutó su primera experiencia de dirección.

«Es como actuar. Me encanta. Me siento obligado a hacerlo. Pero no siempre me gusta», dice. «Esta fue definitivamente una de las cosas más estresantes que he hecho en mi vida».

Naturalmente, McAvoy ahora espera hacer más. Manteniéndose en línea con su estatus en ascenso como un rey Scream, dice que uno de los proyectos que está considerando actualmente es un horror. «También me dieron un muy buen guión de televisión el otro día que es escocés y realmente me encantaría hacer», dice. Si tiene tiempo para la televisión es otra cosa.

Sin embargo, antes de todo eso, dice que necesita volver frente a la cámara.

«No he actuado en aproximadamente un año y medio, y necesito ganar algo de dinero», dice con franqueza, y señaló que, una vez que el financiamiento cayó en «California Schemin ‘», varios del equipo de cine optaron por renunciar a los salarios. «Cuando perdimos el dinero, pensamos, ¿qué tal si no nos pagaran? Fue hacer la película y no recibir pagos, o no hacer la película y no recibir un pago».

Pero por mucho que McAvoy quiera dirigir nuevamente, admite que, como alguien «con una cierta cantidad de éxito detrás de mí», está en una posición lujosa donde no tiene que apresurarse.

«Lo que aprendí es que probablemente pueda pasar el rato y esperar algo que me apasione, porque espero que obtenga otro trabajo de actuación», dice. «Pero no puedo imaginar pasar por todo eso durante tres años como lo hice, con todo el estrés y el compromiso, si no te apasiona».