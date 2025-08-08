James Marsden: Cyclops Return en ‘Avengers: Doomsday’ es un regreso a casa

James Marsden está volviendo a su «X-Men«Roots en el próximo» Marvel «Avengers: Doomsday«, Que presentará al actor junto con varios de sus miembros originales del elenco de la franquicia cinematográfica» X-Men «de 20th Century Fox. le dijo a Vanity Fair Esa filmación de «Doomsday» ha sido una «explosión» y una «casa de regreso».

«Estaba emocionado porque eres parte de algo gigantesco, y he pasado 20 años escuchando a la gente decir: ‘¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Volverás?'», Dijo Marsden. «Estoy muerto. Bueno, tal vez no. Voy a tener dificultades para luchar por meterse en disfraz si esperaban un par de años más. Así que ha sido una maravilla. Realmente lo ha hecho».

«Ha sido un pequeño regreso a casa para un papel que realmente me puso en el mapa», continuó. «Fue el primer proyecto de evento real del que alguna vez fui parte y un personaje muy querido, este ícono de los cómics. Y así volver a ese papel fue bastante especial».

Marsden debutó como Scott Summers/Cyclops en «X-Men» de 2000 y repitió el papel en «X2: X-Men United» de 2003 y «X-Men: The Last Stand» de 2006. El personaje fue asesinado en la última película, cuando Marsden pasó a la película «Superman Returns». Pero ahora Cyclops ha regresado para «Doomsday», aunque la logística de su regreso permanece en secreto.

Uniéndose a Marsden en «Avengers: Doomsday» están sus coprotagonistas de «X-Men» Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Bestia), Alan Cumming (Nightcrawler) y Rebecca Romijn (Mystique). También es desconocido en este momento si todos estos actores se llevarán a cabo en la secuela, «Avengers: Secret Wars». Lo único que se sabe con certeza es que Marvel tiene la intención de reiniciar los X-Men Con un elenco de actores más jóvenes en una película posterior a «Avengers» dirigida por el Helmer Jake Schreier «Thunderbolts».

«Sí, creo que es justo decir», dijo Schreier La lista de reproducción El mes pasado, cuando se le preguntó si la nueva versión de Marvel de los X-Men será «reconociblemente diferente de lo que vino antes», agregando como una broma: «Hay ese punto de francotirador rojo en alguna parte, ya sabes».

«Avengers: Doomsday» se abre en los cines el 18 de diciembre de 2026 de Disney y Marvel Studios.