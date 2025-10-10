James Gunn sobre Salvación, Jaque Mate, Deadpool Cameo

Alerta de spoiler: Esta historia analiza los principales puntos de la trama de “Full Nelson”, el final de la segunda temporada de “Pacificador”, ahora transmitiendo en HBO Max. Cuando “Superman” se estrenó en julio, sirvió como la primera introducción en la pantalla grande del nuevo Universo DC, supervisado por Estudios DC co-jefes James Gunn y Peter Safran. Pero resulta que la temporada 2 de la serie «Peacemaker» de HBO Max de Gunn, que concluyó el jueves, proporciona una plataforma de lanzamiento aún más crucial para la historia general que Gunn pretende contar dentro de la DCU, con la introducción de dos elementos nuevos e importantes a la franquicia de DC Comics: la agencia encubierta Checkmate y el planeta prisión metahumano Salvation.

Como explicó Gunn en una conferencia de prensa virtual el martes (que Variedad moderado), la Salvación jugará un papel central en La secuela de “Superman” de Gunn en 2028“El hombre del mañana.” Pero ambos conceptos serán hilos narrativos que recorrerán todo el DCU, incluida la próxima serie de HBO Max de DC Studios, “Lanterns”.

“Puede que no lo parezca al principio, pero todo está muy conectado”, afirmó. De hecho, Gunn sabía que quería utilizar Checkmate y Salvation para proyectos de DC desde antes de que él y Safran fueran elegidos para liderar DC.

«Eso siempre fue fundamental en la historia general que estoy contando en la DCU», dijo. «Había trazado lo que pensaba que era la historia general, y dos aspectos importantes eran Jaque Mate y especialmente Salvación».

Así que lo que es ¿Jaque mate y cómo se introduce en la DCU?

En el final de temporada de “Peacemaker”, que Gunn escribió y dirigió, los 11th Street Kids se reúnen para rescatar a su amigo y superhéroe titular, también conocido como Chris Smith (John Cena), no de algún malvado malhechor, sino de él mismo. Como consecuencia de sus desventuras en El universo alternativo Tierra-X empapado de nazis en los episodios anteriores, en los que vio morir a su padre frente a él, de nuevoy casi vio morir a su hermano delante de él, de nuevo – Chris está convencido de que él es, según sus palabras, «el ángel de la maldita muerte». Ha abandonado su casa, se ha aislado de sus amigos y se revuelca en la miseria en un motel barato.

Sin embargo, después de que Adebayo (Danielle Brooks), Adrian (Freddie Stroma), Economos (Steve Agee) y Harcourt (Jennifer Holland) finalmente lo encuentran, le recuerdan a Chris que cuando él es fiel a sí mismo, los ha inspirado a todos a ser fieles a sí mismos, y es prácticamente la única vez que alguno de ellos ha sentido que ha hecho el bien en el mundo. Entonces, liderados por Adebayo, deciden abandonar a las autoridades que los han descarriado y construir algo juntos que realmente pueda mejorar la vida de las personas, utilizando las enormes paletas de «dinero de sangre» que Adrian acumuló en la lucha contra el crimen como Vigilante.

De izquierda a derecha: Nhut Le, Tim Meadows, Freddie Stroma, Danielle Brooks, John Cena y Jennifer Holland en “Peacemaker”. Jessica Miglio/HBO Max

Entonces encontraron Checkmate, una agencia privada e independiente de lucha contra el crimen que también incluye a Judomaster (Nhut Le) y a los desilusionados agentes de ARGUS Fleury (Tim Meadows) y Bordeaux (Sol Rodríguez). Checkmate tiene una historia histórica en DC Comics, apareció por primera vez en 1988 y está poblada principalmente por los antihéroes de DC; Peacemaker y Vigilante fueron sus primeros miembros, y Bordeaux también ha sido un agente destacado. (Otras luminarias de DC en Checkmate incluyen a Amanda Waller, Deadshot, Deathstroke, Huntress y Mister Terrific).

Gunn dijo que había sido un gran admirador de Checkmate en los cómics y que «siempre quiso incorporar Checkmate» a la DCU. «Es la verdadera culminación de los 11th Street Kids y su deseo de ser buenos», dijo. Jaque mate permanecerá “separado de las otras instituciones de la DCU”, dijo. «Creo que van a ser realmente buenos en lo que hacen. La próxima vez que los veamos, sus circunstancias serán un poco diferentes a las de la startup en la que se encuentran ahora».

¿Qué pasa con la salvación?

En otra parte del final de temporada de “Peacemaker”, el jefe de ARGUS, Rick Flag Sr. (Frank Grillo), ha desplegado la agencia para utilizar el portal transdimensional de Chris para localizar un universo alternativo lo más cercano posible a las condiciones de la Tierra. Después de muchos intentos fallidos, y la pérdida de varias vidas a través de un universo de zombis carnívoros y un universo demente de caramelo poblado de diablillos carnívoros, Harcourt y Bordeaux finalmente parecen encontrar lo que están buscando.

(Cuando se le preguntó si había algún universo alternativo que quisiera visitar pero no podía, Gunn se echó a reír. “Quería que abrieran la puerta y vieran Dead pool en una habitación», dijo, todavía riendo. «Hablé con Ryan Reynolds al respecto. Pero habría tenido que pasar por algunos obstáculos bastante grandes para lograrlo. ¡Quería hacerlo! Él hizo una mueca. “Oh, eso es de lo único que todos van a hablar ahora, es de joder a Deadpool en la otra habitación. ¡Nunca debí haberlo dicho!”)

Después de que el equipo de ARGUS encuentra el planeta ideal, descubren el verdadero propósito detrás de sus esfuerzos: Flag quiere usar el planeta, al que llama «Salvación», como una prisión para metahumanos que son incontenibles en la Tierra, una idea que apareció por primera vez en DC Comics en la serie limitada de 2007-2008 «Salvation Run».

«Me gusta el concepto de crear esta prisión que fuera absolutamente ineludible, pero también un poco precipitada», dijo Gunn. «Porque piensan que no es peligroso en sus pruebas iniciales. Pero en los cómics y en este mundo, obviamente hay indicios de que es peligroso».

De izquierda a derecha: Sol Rodríguez, Jennifer Holland, Anissa Matlock en “Peacemaker”. Jessica Miglio/HBO Max

Si bien “Salvation Run” incluyó una cabalgata de villanías de DC enfrentadas entre sí, impulsadas por una rivalidad entre Lex Luthor y el Joker, Gunn advirtió a los fanáticos que no esperaran que la versión DCU de Salvation se apegara a los cómics.

«Realmente se trata del concepto», dijo. “La parte que realmente me llamó la atención fue el comienzo, donde Rick Flag Jr. y Amanda Waller [said]’A la mierda. Los metahumanos son un dolor de cabeza. Siguen escapando. Deshagámonos de ellos permanentemente. Y, por supuesto, enviar a un grupo de tipos malos a otra dimensión tiene muchas repercusiones. En este caso, ya sabes, la única persona que hay ahora mismo es un buen tipo que tiene que sobrevivir por su cuenta”.

Ah, sí, el final de temporada de “Peacemaker” termina en un gran suspenso, cuando Chris es secuestrado por Flag Sr. y arrojado a Salvation como venganza por el asesinato de Chris de su hijo, Rick Flag Jr.

¿Qué significa esto para la temporada 3 de “Peacemaker”?

Gunn indicó que, por ahora, no planea traer de regreso a “Peacemaker” para otra temporada. “Se trata de las otras historias en las que este [cliffhanger] se desarrollará», dijo. Se apresuró a agregar que no ha descartado una temporada 3. «Nunca digas nunca. Pero ahora mismo, se trata del futuro de la DCU”.

Gunn no dijo si eso significa que Cena volverá a interpretar a Peacemaker en “Man of Tomorrow” o incluso antes en “Supergirl” de 2026. Pero estaba claro que el público debería esperar ver mucho más del personaje. Por un lado, es clave para el plan de Gunn de utilizar la DCU para crear «propiedades de diamante a partir de los personajes más pequeños» en el canon de DC Comics para estar junto a Batman, Wonder Woman y Superman.

Pero lo que es aún más importante es que Peacemaker es “realmente importante para mí”, afirmó Gunn. Tanto es así que Gunn se conmovió hasta las lágrimas mientras hablaba de cómo la canción de los créditos de apertura de la temporada 2 de “Oh Lord” de Foxy Shazam se relacionaba con el personaje.

«Realmente amo el personaje», dijo. «Podría decirlo sobre mí, pero realmente no creo que lo sea. Chris es simplemente increíblemente humano».

John Cena en “Peacemaker”. Jessica Miglio/HBO Max

Gunn concibió por primera vez a Peacemaker como el “imbécil Capitán América” para su película de 2021 “The Suicide Squad”. «Comenzó como un personaje que era el tipo de persona que todo el mundo llama moralmente reprensible en línea todos los días», dijo. “Habría conocido a Peacemaker en una fiesta y habría dicho: ‘¿Quién es ese maldito imbécil de ahí?’”

Y, sin embargo, Gunn ha utilizado “Peacemaker” para explorar las mismas ideas sobre empatía y comprensión que estuvieron a la vanguardia de “Superman”.

«Vivimos en este mundo donde todo el mundo piensa que la manera de tratar con personas que piensan diferente a ti es tratarlos como demonios», dijo Gunn. «Qué idea tan jodidamente estúpida. ¿Quieres cambiar el mundo? ¿Quieres que el mundo sea un lugar mejor? No lo haces diciéndole a alguien que es malvado. Simplemente no es la forma en que lo haces».

Entonces, ¿el público de “El hombre del mañana” necesitará ver la segunda temporada de “Peacemaker” para entender lo que está pasando?

En lo que respecta a Gunn, no. «No espero que la gente entre en ‘El hombre del mañana’ y sepa qué es la Salvación», dijo. «Descubrirás todo lo que necesitas saber sobre la desaparición de metahumanos a través de esa película».

Dicho esto, Gunn sabe de primera mano, por su tiempo en el MCU con las películas de “Guardianes de la Galaxia”, que construir un universo cinematográfico es una tarea complicada.

«Es un equilibrio muy, muy, muy delicado al escribir estas cosas», dijo. «Tienes que ser capaz de contar la historia de una manera en la que las personas que ya conocen la información no se aburran, y en la que las personas que no conocen la información la obtengan de una manera fácil y sencilla, pero que tampoco se sientan agobiadas por demasiadas tonterías. Tiene que haber elegancia en la narración. Demasiadas palabrerías, para mí, siempre es algo que [avoid]. ‘Oh, esta piedra mágica hace esto y es aquello’; no hay ningún aspecto emocional en eso. Para mí es fácil entender una prisión en otra dimensión y expresarla en una frase”.

Con “Peacemaker” concluida (por ahora), Gunn cederá el protagonismo a varios proyectos próximos de DC en los que no es la principal fuerza creativa, incluidos “Lanterns”, “Supergirl”, “Clayface” y “The Batman 2”. Pero dejó en claro que continuará escribiendo y dirigiendo los proyectos de DC que se encuentran en el corazón de la historia más amplia dentro de DCU e involucran a Salvation, Superman, Lex Luthor y Rick Flag Sr.

«Ese es el plan ahora, al menos», dijo. “Puede que me canse tanto que no pueda hacerlo, porque estoy bastante cansado, ¡pero ya veremos!”