James Gunn Posts ‘Superman’ debate en el set con David Corenswet

Alerta de spoiler: Esta historia discute los desarrollos de la trama en «Superhombre«Que ahora está disponible para comprar en Digital VOD.

James Gunn Proporcionó un aspecto raro y fascinante dentro del proceso de hacer «Superman» el viernes, cuando publicó un clip extendido del documental de la película que presenta un intenso debate que el escritor y director tenía en el set con Star David Corenswet. La escena involucró el discurso climático de Superman con Lex Luthor (Nicholas Hoult), después de que Lex grita al último hijo de Krypton: “Tú mierda ¡extranjero!«

«Ahí es donde siempre te has equivocado sobre mí, Lex», dice Superman, antes de lanzarse a un monólogo sobre cómo todas sus falibilidades y defectos lo hacen humano. Mientras filmaba el discurso, Gunn siguió presionando a Corenswet para que su actuación fuera más grande y más intensa. Luego, como Gunn describe en «Aventuras de hacer Superman», «De repente, David se detiene, y estoy como, oh no, David está haciendo lo suyo».

Como explican Gunn y Corenswet, el entrenamiento teatral del actor lo ha llevado a pimentar a sus directores con preguntas. «Me encanta hablar de texto y lo que significa cada palabra y lo que significa cada signo de puntuación, y puedo molestar a la gente haciendo eso», dice Corenswet. «Necesito que tenga sentido. Necesito saber qué estoy tratando de hacer».

Lo que sigue es algo que el público casi nunca llega a ver: la estrella y directora de una producción masiva de Hollywood que tiene un debate extendido y apasionado frente a toda la tripulación. En cuestión fue la confusión de Corenswet sobre por qué Superman estaría tan emocionado mientras le daba a Lex, después de que su padre adoptivo, Pa Kent (Pruitt Taylor Vince), le aseguró anteriormente en la película que sus propias elecciones determinan quién es, no la revelación de que sus padres kriptonianos biológicos lo enviaron a la Tierra para gobernarla.

«Me siento débil conmigo gritándolo», dice Corenswet en el set, mientras que Gunn está a unos 50 pies de distancia mirando la escena en los monitores, hablando a través de un micrófono.

«Es el momento de reconocer su propia debilidad, sus propios sentimientos heridos, de modo que todos los que escuchan a Superman que están bien para que todos nos sintamos así», responde Gunn. «Y no está bien que los Lex Luthors del mundo nos digan que no deberíamos sentirnos así».

Corenswet no está convencido: “Pero, ahora sé que Pa Kent me dio lo que necesito. [Lex] dice: ‘Eres un alienígena’, eso no me hace lo que me hizo antes, ¿verdad? «

«Excepto que creo que no es una bala mágica», dice Gunn.

En este punto, Corenswet sale del set y habla con Gunn directamente, aún apasionadamente, pero respetuosamente, abogando por su punto de vista.

«Si digo, ‘¡Eso es lo que es ser humano! Eso parece que estoy tratando de demostrarlo todavía, a diferencia de lo sé realmente «, dice el actor, gritando la línea.» Me sentí como una mierda desde mí mismo desde que salió la grabación. Simplemente ha sido como, ‘No pertenezco, soy una mierda, todo es mentira, no soy quien pensé que era’. ¿No es este el momento en el que me voy, ‘Me equivocé al sentirme así?’ »

Gunn, que ha estado escuchando atentamente, se pone de pie y se acerca a Corenswet, ya que quien está filmando este intercambio lucha para obtener un buen ángulo en su conversación. «Ahí es donde está el problema, ¿verdad?» Él dice «Porque que [Pa Kent] No te dije que estaba mal sentirse así «.

Gunn comienza a golpear sus dedos en el pecho de Corenswet. «Su sentimientos acerca de sentirse mal son DE ACUERDO«, Dice.» No es equivocado para que te sientas así. … Y en este momento, para que hables sobre cómo está bien ser vulnerable, debes ser vulnerable, lo que significa mostrarle a Lex que tus malditos sentimientos están heridos «.

Finalmente, hace clic para Corenswet. Él vuelve al set y vuelve a entregar el discurso, con todo el dolor y la vulnerabilidad que Gunn lo estaba empujando a traer. La actuación lleva a Gunn, y Peter Safran, el productor de la película y copresidente de DC Studios con Gunn, a las lágrimas.

«No hay enojo en nada de esto», dice Gunn sobre su intercambio con Corenswet. «Hay una razón por la que hace todas estas preguntas. Porque lo hace mejor».

Puedes ver el clip completo a continuación.