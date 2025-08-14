James Gunn en el futuro de Margot Robbie como Harley Quinn en DC

James Gunn está manteniendo el futuro de Margot RobbieHarley Quinn en su nuevo universo DC Vague.

En una entrevista reciente con Entretenimiento semanalSe le preguntó a Gunn si Robbie regresaría para jugar al antihéroe mortal y bruscando en futuros proyectos de DC. El director de «Superman» mantuvo su respuesta breve.

«Eso se revelará en la línea», dijo.

Si bien el futuro de Harley Quinn en el universo de DC es una suposición de nadie, Gunn dejó en claro que quiere ver el regreso de otro miembro del «escuadrón suicida», Bloodsport de Idris Elba.

«Definitivamente siempre estoy buscando un lugar para poner Bloodsport y resolverlo», dijo. «Entonces veremos qué pasa».

Robbie interpretó a la mujer derecha del Joker en tres películas de DC. Primero en el «Escuadrón Suicide» de 2016, luego en «Birds of Prey» de 2020, y finalmente, «The Suicide Squad» de Gunn en 2021.

En 2020, Robbie dijo Variedad Ella «se enamoró» de Harley Quinn mientras disparaba al primer «Escuadrón suicida». Explicó que se sumergió en la investigación del personaje, escuchando las charlas de Ted de mujeres con esquizofrenia y leyendo un montón de cómics.

Ella dijo en ese momento: «Harley tiene esta naturaleza impredecible que significa que podría reaccionar de cualquier manera a cualquier situación, que como actor es solo un regalo».

Los fanáticos pueden echar un vistazo a Harley en el muy esperado de Matt Reeves «Batman Parte II,«Dada su conexión de cómics con el cruzado de la capa.Clayface» y «Mujer maravillosa. «